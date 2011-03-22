Завтра Кучму допитають у Генпрокуратурі в справі Гонгадзе

Колишній Президент України Леонід КУЧМА завтра на 10.00 викликається до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури для надання свідчень у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН сьогодні заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнані речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.