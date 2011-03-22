Курс НБУ на 23.03.11

Офіційний курс НБУ на 23.03.11100 USD США - 794.7700 (на 22 березня - 794.7700)100 EUR - 1129.4476 (на 22 березня - 1128.0965)10 RUR - 2.8227 (на 22 березня - 2.8017)Облікові курси банківських металів на 23.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113294.46 (на 22 березня-113473.29)961XAG10Срібло-2857.20 (на 22 березня-2873.89)962XPT10Платина-138607.89 (на 22 березня-138289.98)964XPD10Паладій-58654.03 (на 22 березня-58892.46)

Офіційний курс НБУ на 23.03.11 100 USD США - 794.7700 (на 22 березня - 794.7700) 100 EUR - 1129.4476 (на 22 березня - 1128.0965) 10 RUR - 2.8227 (на 22 березня - 2.8017) Облікові курси банківських металів на 23.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 113294.46 (на 22 березня - 113473.29) 961 XAG 10 Срібло - 2857.20 (на 22 березня - 2873.89) 962 XPT 10 Платина - 138607.89 (на 22 березня - 138289.98) 964 XPD 10 Паладій - 58654.03 (на 22 березня - 58892.46)

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