Головне на 22 березня

Фінанси

Кабмін схвалив стратегію розвитку системи протидії відмиванню прибутків

Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року.

Відповідне розпорядження від 9 березня 2011 року №190-р розміщене на урядовому сайті.

У документі зазначено, що в результаті ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом" (травень 2010 року) забезпечена імплементація в національне законодавство вимог Сорока рекомендацій і Дев`яти спеціальних рекомендацій з боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради Європи 2005/60/ЄС від 26 жовтня в 2005 р. про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів і фінансування тероризму.

Водночас залишаються невирішеними багато питань. Зокрема, згідно з спеціальною рекомендацією FATF, держава повинна мати можливість безстрокового заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН.

Для поліпшення функціонування нацсистеми боротьби з відмиванням прибутків, згідно зі стратегією, необхідно вжити заходи для попередження таких дій, зокрема, ввести порядок класифікації небанківськими фінустановами клієнтів, забезпечити регулювання діяльності з організації і проведення лотерей та азартних ігор. Удосконалити законодавство у цій сфері пропонують, зокрема, шляхом криміналізації маніпулювання на фондовому ринку і введення жорсткішого покарання за незаконне використання інсайдерської інформації, а також визначення правового механізму доступу до активів, які пов`язані з фінансуванням тероризму.

Крім того, відповідно до стратегії, необхідно мінімізувати ризики використання фінансової системи країни з метою відмивання прибутків шляхом збільшення частки безготівкових розрахунків і звуження сфери використання готівкових коштів; ввести механізм збору суб`єктами первинного фінансового моніторингу інформації про діяльність іноземних фінустанов, з якими встановлені кореспондентські стосунки.

Також передбачається удосконалити порядок виявлення і подальшого заморожування активів осіб, причетних до фінансування тероризму.

На думку авторів, реалізація цієї стратегії дозволить забезпечити стимулювання припливу іноземних інвестицій в національну економіку, наповнення прибуткової частини держбюджету.

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