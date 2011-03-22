Анонс на 23 березня

* Почне роботу Третій український бізнес-саміт «Зміна клімату: глобальні виклики і нові стратегії для українського бізнесу». Організатори - Представництво ООН в Україні, мережа Глобального договору ООН, провідне українське ділове видання «Комерсант» за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України. У рамках саміту відбудуться Громадські дебати на тему: «Економічний розвиток міста або регіону: чи може він бути стабільним? Українські реалії».

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція громадського і політичного діяча Валентини Семенюк-Самсоненко на тему: «Соціальний захист за часів реформ і протиправні дії керівництва ФПУ», під час якої буде презентовано аналіз ситуації у профспілковому русі, окреслено перспективи збереження профспілкового майна і оприлюднені дії міжнародних профспілкових організацій щодо України.

* Круглий стіл на тему: «Енергетична безпека Європи». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Як ситуація в Японії може вплинути на ситуацію в Європі і в світі? Чи реально, щоб Європа відмовилася від атомної енергетики? Україна в контексті того, що відбувається: досвід Чорнобиля, відсутність гарантії безпеки атомних станцій, відсутність грошових коштів на зупинку АЕС та ін Учасники: М.Мартиненко, голова Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; С.Парашин, заступник секретаря РНБОУ; О. Кендзера, заступник директора Інституту геофізики НАНУ; Б.Соколовський, екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; А. Шведов, голова Правління ГО «Фонд розвитку ядерної енергетики»; П.Чернов, директор Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості Мінпаливенерго України; О.Палій, політолог.

* Відбудеться брифінг заступника голови ДПС України Олександра Клименка на тему: "Спрощена система оподаткування в контексті застосування норм Податкового кодексу України".

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ на тему: "Що гальмує вступ України до Митного Союзу? Аргументи "за" і "проти". Учасники в Києві: головний редактор журналу «Експерт-Україна» Андрій Блінов; президент Центру системного аналізу та прогнозування Ростислав Іщенко; директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. У Москві: керівник Центру СНД Інституту актуальних міжнародних проблем Дипломатичної академії МЗС РФ Сергій Жильцов; перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку Григорій Трофимчук; завідувач лабораторією прогнозування виробничого потенціалу та міжгалузевої взаємодії Інституту народногосподарського прогнозування РАН Олександр Широв.

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних відносин та практика його реалізації".

* За підтримки КМДА відбудеться відкриття 17-ї Міжнародної туристичної виставки UITT-2011 «Україна - Подорожі та Туризм», де традиційно буде представлений стенд «Київ - туристичний».

* Прес-конференція на тему: «Стан та перспективи розвитку туризму в Києві».

* 23-24 березня відбудеться VI З`їзд Федерації професійних спілок України.

* Відбудуться національні збори депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів за участю сільських, селищних, міських голів і народних депутатів України.

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