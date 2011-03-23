Суд звільнив з-під варти ще одного учасника “податкового Майдану”
Апеляційний суд Києва звільнив на підписку про невиїзд одного з учасників акції протесту підприємців проти Податкового кодексу Олександра ЗАПЛАТКІНА.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Коаліції учасників Помаранчевої революції.
Представник КУПР зауважив, що вчора на своєму засіданні Апеляційний суд столиці ухвалив рішення про зміну для О.ЗАПЛАТКІНА запобіжного заходу з тримання під вартою на взяття підписки про невиїзд.
У КУПРі зазначили, що цю інформацію їм надав адвокат О.ЗАПЛАТКІНА. При цьому сам затриманий не був присутній на судовому засіданні.
Як повідомляв УНІАН, 9 березня Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення ще на один місяць подовжити строк перебування під вартою активіста “податкового Майдану” О.ЗАПЛАТКІНА. Його підозрюють у пошкодженні державного майна під час "податкового Майдану".