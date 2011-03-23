Генпрокуратура передала справу Чорновола на додаткове розслідування
09:10, 23 березня 2011Різне
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Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП колишнього лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола.
Цю інформацію УНІАН підтвердили у прес-службі Генпрокуратури.
Водночас, ні в ГПУ, ні в столичному главку не змогли наразі повідомити, з яких причин, коли цю справу було передано.
Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.
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