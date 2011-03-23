Генпрокуратура передала справу Чорновола на додаткове розслідування

Генеральна прокуратура України передала на додаткове розслідування до столичного главку міліції кримінальну справу, порушену за фактом загибелі в ДТП колишнього лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновола.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у прес-службі Генпрокуратури.

Водночас, ні в ГПУ, ні в столичному главку не змогли наразі повідомити, з яких причин, коли цю справу було передано.

Довідка УНІАН. В.Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша 25 березня 1999 року.