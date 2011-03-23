НАТО починає контроль за ембарго на торгівлю зброєю з Лівією

Брюссель. НАТО вирішило почати операцію для забезпечення ембарго на торгівлю зброєю з Лівією.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі Альянсу.

«Усі союзники взяли зобов`язання підтримати свою відповідальність у рамках резолюції ООН з припинення нетерпимої жорстокості проти цивільних осіб Лівії», - написано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, участь в операції візьмуть кораблі й літаки НАТО, розміщені в центральній частині Середземного моря.

«Вони здійснюватимуть моніторинг, повідомлятимуть і, за необхідності, заборонятимуть кораблям, підозрюваним у перевезенні незаконної зброї або найманців», - наголошується в повідомленні прес-служби НАТО.

Діяльність підрозділів НАТО здійснюватиметься у тісній співпраці з торговим флотом і регіональними організаціями.

Прес-служба також відзначає, що Північно-Атлантичний Альянс вітатиме вклад країн-партнерів у таку діяльність.

Крім того, НАТО завершило розробку планів із забезпечення «безполітної зони» в разі потреби допомоги Альянсу.