Кучма прийшов на допит до Генпрокуратури

Колишній Президент України Леонід КУЧМА сьогодні вранці на 10.00 прийшов за викликом до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку спілкування з журналістами він заявив, що міг би заїхати до будівлі Генеральної прокуратури з іншого боку, але вважає, що не має підстав ховатися від них, тим більше, враховуючи, що журналісти формують громадську думку.

«Я спокійний. Я чесно кажу. Я спокійний. Тому що я відчуваю, що… Ви прекрасно знаєте, що 10 років я жив в умовах жорстокішого психологічного пресингу: він то піднімався, то опускався, в залежності від того, які події відбувалися в Україні, – то вибори, або якась інша економічна ситуація, то комусь не угодив. Це дійсно так було», - зазначив Л.КУЧМА.

За словами екс-Президента, саме через це він сьогодні морально готовий «пройти через всі муки пекла», щоб довести, що не винний.

«Я хочу, щоб в історії України залишилася тільки правда, що я зробив для країни і що я не робив», - наголосив Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.