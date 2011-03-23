Сьогодні вночі з Японії прилетіли ще 53 громадянина України
12:46, 23 березня 2011Різне
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Сьогодні в 00.05 до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув другий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Токіо, який евакуював з Японії громадян України.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на борту літака перебували 53 громадянина України, 4 громадянина Білорусі та 9 громадян Молдови – всього 66 пасажирів.
За даними МЗС, на сьогодні відсутні додаткові звернення громадян України, які планують невідкладно залишити Японію внаслідок землетрусів і цунамі.
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