Сьогодні вночі з Японії прилетіли ще 53 громадянина України

Сьогодні в 00.05 до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув другий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» з Токіо, який евакуював з Японії громадян України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на борту літака перебували 53 громадянина України, 4 громадянина Білорусі та 9 громадян Молдови – всього 66 пасажирів.

За даними МЗС, на сьогодні відсутні додаткові звернення громадян України, які планують невідкладно залишити Японію внаслідок землетрусів і цунамі.