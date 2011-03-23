У Токіо тимчасово закрилися посольства 25 держав через загрози радіаційного зараження.

Про це повідомляє агентство «Франс Пресс» з посиланням на заяву глави японського МЗС Такеасы МАЦУМОТО.

Зокрема, закриті посольства Анголи, Бахрейна, Беніна, Ботсвани, Буркына-Фасо, Гани, Гватемали, ФРН, Домініканської Республіки, Кенії, Косово, Лесото, Ліберії, Лівії, Мавританії, Малаві, Мозамбіку, Намібії, Непалу, Нігерії, Панами, Фінляндії, Хорватії, Швейцарії і Еквадору.

"Працівникам решти посольств наказано залишатися вдома. Графік їхньої роботи змінюється щодня", - зазначив міністр закордонних справ Японії.

Він нагадав, що із закликом до співгромадян виїжджати з Токіо раніше виступили Франція, Австралія, Італія і Білорусь.

У посольстві США повідомили, що бажаючі залишити Японію родичі дипломатів можуть зробити це за рахунок Держдепартаменту.

Після землетрусу магнітудою 9 балів у Японії 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" був введений режим надзвичайної ситуації. На "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках, пізніше - вибух і кілька займань на четвертому енергоблоці, який також використовується як сховище відпрацьованого ядерного палива. На першому реакторі виявлені пошкодження приблизно 70% паливних збірок, на третьому - пошкодження захисної оболонки реактора.

Рівень радіації перевищений у воді на одній з водоочисних споруд Токіо. У воді виявлений радіоактивний йод, вміст якого на 1 літр склав 210 беккерелей. Безпечною нормою для вживання води і приготування молока для грудних дітей є межа в 100 беккерелей.

Мерія мегаполісу закликала населення утриматися від вживання води.

Раніше надходили повідомлення про перевищення норм вмісту радіації у воді в префектурі Фукусіма.

Введені обмеження постачань на ринок продуктів з чотирьох префектур через перевищення радіаційних норм. Прем`єр-міністр країни Наото КАН закликав утриматися від споживання 11 видів овочів з префектури Фукусіма з тих же причин.