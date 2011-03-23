Контрабандисти двома підводами везли в Росію одяг на суму майже 400 тисяч гривень

Учора вночі на кордоні з Росією в Сумській області прикордонники затримали дві підводи з контрабандним одягом, які їхали у російське село Кругла Поляна. Гужовий транспорт близько о пів на п’яту за допомогою тепловізора виявив патруль відділу прикордонної служби «Сопич».

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю Державної прикордонної служби України, правоохоронці перепинили «караван» за 300 метрів від лінії рубежу.

Підводами двоє громадян України везли 836 одиниць одягу. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили адмінпротоколи. Контрабанду передали в митницю. За попередньою оцінкою експертів, вартість конфіскату складає 400 тисяч гривень.