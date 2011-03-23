Головне на 23 березня

Фінанси

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним членам Кабінету міністрів протягом місяця підготувати програму реформування податкової та митної служб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

При цьому він доручив керівництву Державної податкової служби вжити заходи для спрощення процедури сплати податків.

“Вимагаю переглянути підходи до фіскального адміністрування та істотно спростити правила для платників податків. Уряд і дня не терпітиме ситуацію, яку створили для бізнесу, коли підприємці вимушені стояти в чергах, а не працювати”, - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у жодному випадку не можна заважати бізнесу працювати.

“Сьогодні будь-які складнощі для платників податків дискредитують податкову реформу, а насправді є відчутні переваги й покращення податкового клімату в країні”, - зазначив прем`єр.

Він підкреслив, що факти, які свідчать про виникнення складнощів при сплаті податків, уряд розглядатиме як саботаж і диверсію проти країни.

«Кожен факт створення підприємцям складнощів, бюрократичної тяганини, корупції ми розглядатимемо як саботаж і диверсію проти України. Я для всіх чиновників хочу зробити акцент: якщо хтось вважає, що влада йому впала на голову як шапка Мономаха і можна не думати щодня про те, що ти зробив хорошого для людей, то негайно по шапці отримає», - сказав М.АЗАРОВ.

Міністерство фінансів України вивчає можливість випуску облігацій зовнішньої державної позики, номінованих у російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО на прес-конференції у середу.

«З цього питання ведуться консультації», - сказав він.

Кабінет Міністрів України ввів 20-процентну надбавку до окладів усіх категорій працівників освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

За його словами, відповідну постанову уряд прийняв сьогодні.

"Постанова Кабінету Міністрів вводить 20% надбавку для усіх категорій педагогічних працівників", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, раніше таку надбавку виплачували тільки педагогам, які працюють в системі навчальних закладів Міносвіти. Тепер же така надбавка виплачуватиметься викладачам навчальних закладів, які підпорядковані іншим міністерствам.

За словами міністра, підвищення окладів стосуватимуться понад 350 тис. осіб, для фінансування такого рішення у 2011 році знадобиться 367,2 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, уряд встановив надбавки педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - III рівнів акредитації, інших установ та закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Надбавка педагогічним працівникам встановлена у розмірі 20% посадового окладу (ставки зарплати). Надбавка встановлюється на увесь об`єм навчального навантаження, яке виконує працівник.

Прийнята постанова розширює перелік педагогічних працівників, які отримуватимуть надбавку, і дозволить ліквідовувати соціальну нерівність в оплаті праці серед педагогічних працівників навчальних закладів.

Водночас уряд визнав такою, що втратила силу, постанова від 5 жовтня 2009 року №1130 "Про встановлення надбавки учителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів I - III рівнів акредитації державної і комунальної форми власності, керівникам і заступникам керівників вказаних закладів, посади яких віднесено до посад педагогічних працівників".

Реалізація постанови сприятиме підвищенню якості освіти шляхом стимулювання педагогічних працівників усіх навчальних закладів і зніме соціальну напругу в коллективах, яка виникла після набуття чинності вищезгаданої постанови від 5 жовтня 2009 року №1130.

Постанова набуває чинності з 1 вересня 2011 року.

Державна податкова служба України (ДПСУ) прогнозує, що зміни податкового законодавства щодо підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, стосуватимуться 170 тис. з 1,1 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, з 1,1 млн. зареєстрованих підприємців-"спрощенців" 700 тис. підприємців не мали ніяких договірних відносин з юрособами. "700 тис. підприємців не стосуватимуться зміни, які відбудуться з 1 квітня 2011 року", - зазначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, з 400 тис. фізичних підприємців-осіб, які мали відносини з юрособами, 170 тис. працювали на тих же підприємствах, яким надавали послуги. "І це є схемами ухилення від оподаткування", - підкреслив голова ДПСУ.

Він також повідомив, що у січні-лютому 2011 року "спрощенці" перерахували до бюджету 161 млн. грн. податку з прибутків фізичних осіб, загальна сума надходжень у цьому податку склала 8,1 млрд. грн. "Що стосується місцевих бюджетів, якщо ми порівняємо сплату податку "спрощенців" і надходження з прибутків фізичних осіб, то ми бачимо дуже чітку картину, що прибутки до місцевих бюджетів від "спрощенців" складають менше 2%", - сказав О.КЛИМЕНКО.

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який спрощує відкриття бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду і найближчим часом документ буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, законопроектом надається можливість засновникам юридичних осіб (окрім акціонерних товариств) створювати статутний капітал розміром і в складом, які потрібні для початку ведення бізнесу.

На цей момент статутний капітал для товариств з обмеженою відповідальністю має бути не меншим від суми, яка дорівнює одній мінімальній зарплаті, для акціонерних товариств - не менше 1250 мінімальних зарплат.

"Відповідно, засновникам не треба буде вносити гроші у вигляді вкладів у статутний капітал до моменту державної реєстрації. Запропоновані зміни також дозволять заощадити на оплаті послуг банків при відкритті тимчасових рахунків і на платі за нотаріальне засвідчення підписів засновників на засновницьких документах та рішеннях засновників про створення юридичної особи" - зазначили у прес-службі Держкомпідприємництва.

Крім того, проектом закону спрощують вимоги щодо обов`язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подають для проведення державної реєстрації, припинення юридичної особи і фізичної особи-підприємця.

«Спрощення та оптимізація процедури створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання будуть спонукати підприємців до створення власної справи в складних економічних умовах та сприятимуть покращенню позицій України у рейтингу Всесвітнього банку Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу», – сказано в повідомленні.

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України з усіх джерел фінансування у січні-лютому 2011 року надійшло 29 млрд. 252,4 млн. грн., що на 21,3%, або 5 млрд. 136,5 млн. грн., більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ становили 19 млрд. 676,4 млн. грн., або 104,3% планових призначень, і на 22,8%, або 3 млрд. 647,5 млн. грн., більше від показника за аналогічний період 2010 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги за січень-лютий 2011 року становили 33 млрд. 716,1 млн. грн.

Європейський парламент на своїй сьогоднішній сесії в Брюсселі підтримав зміни до Угоди ЄС для підтримки стабільності євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за проект доповіді Ельмара БРОКА (група народних партій, Німеччина) і Роберто ГУАЛТ‘ЄРІ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Італія) проголосували 494 депутати, проти – 100, утрималися – 9.

При обговоренні пропозиції співдоповідачі відзначили «позитивні сигнали» від країн-членів ЄС щодо застосування Європейського механізму стабільності, покликаного підтримувати країни-члени зони євро, що мають проблеми з дефіцитом бюджету або державним боргом.

За словами Е.БРОКА, Єврокомісія братиме активну участь в ухваленні рішень про надання допомоги з Європейського механізму стабільності, а парламент також одержить дорадчий голос.

Згідно з одержаними листами від Президента Європейської Ради, єврогрупи і комісара ЄС з монетарної політики, Єврокомісія гратиме ключову роль в оцінці і аналізі використання механізму стабільності.

Сільське господарство

З відміною мораторію на продаж сільськогосподарських земель у 2012 році на продаж може бути виставлено 2 млн. 750 тис. га розпайованих земель.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виконувач обов`язків міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ у ході парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

"Уже в 2012 році, за умови прийняття необхідного ряду законів, до обороту земельного ринку може бути залучено до 10% розпайованих земель, а це 2 млн. 750 тис. га. Кількість трансакцій складатиме 670 тисяч, вартість сплаченого мита у продажу цих земель - 312 млн. грн.", - сказав він.

При введенні обороту ринку сільськогосподарських земель нова схема кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі або права її оренди, розроблена Міністерством аграрної політики і продовольства України, дозволить щорічно залучати у галузь понад 200 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов`язків міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ в ході парламентських слухань "Земля в українській долі: ситуація в земельній сфері, законодавче забезпечення земельних стосунків і практика його реалізації".

"У фінансово-економічному аспекті підтримки виробників продукції сільського господарства кардинально розшириться база кредитування під заставу землі або права її оренди. Міністерство розробило принципово нову схему кредитування сільгосптоваровиробників, яка дозволить залучити у виробничу сферу понад 200 млрд. грн. кредитних ресурсів на рік з кредитними ставками до 10%, чого достатньо як для фінансування технічного переоснащення сільського господарства, так і для впровадження нових технологій", - сказав він.

В.о. міністра нагадав, що планується створити державний земельний іпотечний інвестиційний банк, головною метою якого буде задоволення потреб виробників у дешевих банківських продуктах і послугах довгострокового фінансового кредитування аграрного виробництва під заставу земельних ділянок або прав їх оренди.

М.БЕЗУГЛИЙ також сказав, що для забезпечення обороту сільгоспземель міністерство розробило ряд законодавчих актів, серед яких законопроекти "Про ринок земель", "Про державний земельний кадастр", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з посилення контролю над використанням земель", "Про консолідацію земель сільгосппризначення", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо застави прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

Японія

За даними уряду Японії, прямі збитки від землетрусу 11 березня оцінюються в суму від 16 до 25 трильйонів єн (від 200 до 312 млрд. доларів).

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство Кіодо.

Ці цифри включають тільки безпосередні збитки, завдані стихією будівлям, дорогам та іншим спорудам. Розміри збитків більш ніж удвічі перевищують суму, в яку оцінювалися збитки від землетрусу року в Кобе.

Руйнівний землетрус 11 березня забрав життя 9,4 тисячі чоловік, понад 14,7 тисяч зникли безвісти. В евакуаційних пунктах проживають близько 300 тисяч чоловік.

Землетрус і цунамі зруйнували авто- і залізниці, житлові будинки, стихія завдала удару по мостах і залізничних станціях на північному сході Японії.

На даний момент значна частина автодоріг частково або повністю відновлена, три порти і аеропорт Сендай розпочали прийом вантажів гуманітарної допомоги. Пошта Японії відновила роботу майже на всій території постраждалого району. Розчато будівництво тимчасового житла для потерпілих.

Відновні роботи на другому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1" припинені через високий рівень радіації; на першому реакторі зростає температура, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

За даними агентства з ядерної і промислової безпеки Японії (NISA), всі працівники були евакуйовані з будівлі другого реактора, після того як прилади показали, що рівень радіації досягає 500 милізівертів за годину. Міністерство здоров`я, праці і соціального забезпечення Японії 16 березня збільшило максимальне значення допустимої дози опромінення для ядерників до 250 мілізівертів із 100 мілізівертів. Таке рішення в міністерстві назвали "неминучим в обставинах, що склалися".

Разом з тим, на першому реакторі знову відзначено підвищення температури з гранично допустимих 302 градусів за Цельсієм до 400 градусів. Проте NISA повідомляє, що ніякої загрози підвищення температури не представляє.

Після землетрусу магнітудою 9 балів у Японії 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" був введений режим надзвичайної ситуації. На "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках, пізніше - вибух і кілька спалахів на четвертому енергоблоці, який також використовується як сховище відпрацьованого ядерного палива. На першому реакторі виявлені пошкодження приблизно 70% паливних складок, на третьому - пошкодження захисної оболонки реактора.

У той же час, рівень радіації перевищений у воді на одній з водоочисних споруд японської столиці Токіо, повідомило агентство Кіодо. У воді виявлено радіоактивний йод, вміст якого на 1 літр склав 210 беккерелів. Безпечною нормою для вживання води і приготування молока для грудних дітей є межа в 100 беккерелів. Мерія мегаполісу закликала населення утриматися від вживання води. Раніше надходили повідомлення про перевищення норм вмісту радіації у воді в префектурі Фукусіма. Цього тижня введені обмеження постачань на ринок продуктів з чотирьох префектур через перевищення радіаційних норм. Прем`єр-міністр країни Наото КАН закликав утриматися від споживання 11 видів овочів з префектури Фукусіма з тих же причин.

У Токіо тимчасово закрилися посольства 25 держав через загрози радіаційного зараження.

Про це повідомляє агентство «Франс Пресс» з посиланням на заяву глави японського МЗС Такеасы МАЦУМОТО.

Зокрема, закриті посольства Анголи, Бахрейна, Беніна, Ботсвани, Буркына-Фасо, Гани, Гватемали, ФРН, Домініканської Республіки, Кенії, Косово, Лесото, Ліберії, Лівії, Мавританії, Малаві, Мозамбіку, Намібії, Непалу, Нігерії, Панами, Фінляндії, Хорватії, Швейцарії і Еквадору.

"Працівникам решти посольств наказано залишатися вдома. Графік їхньої роботи змінюється щодня", - зазначив міністр закордонних справ Японії.

Він нагадав, що із закликом до співгромадян виїжджати з Токіо раніше виступили Франція, Австралія, Італія і Білорусь.

У посольстві США повідомили, що бажаючі залишити Японію родичі дипломатів можуть зробити це за рахунок Держдепартаменту.

Після землетрусу магнітудою 9 балів у Японії 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" був введений режим надзвичайної ситуації. На "Фукусіма-1" сталися вибухи на першому, третьому і другому енергоблоках, пізніше - вибух і кілька займань на четвертому енергоблоці, який також використовується як сховище відпрацьованого ядерного палива. На першому реакторі виявлені пошкодження приблизно 70% паливних збірок, на третьому - пошкодження захисної оболонки реактора.

Рівень радіації перевищений у воді на одній з водоочисних споруд Токіо. У воді виявлений радіоактивний йод, вміст якого на 1 літр склав 210 беккерелей. Безпечною нормою для вживання води і приготування молока для грудних дітей є межа в 100 беккерелей.

Мерія мегаполісу закликала населення утриматися від вживання води.

Раніше надходили повідомлення про перевищення норм вмісту радіації у воді в префектурі Фукусіма.

Введені обмеження постачань на ринок продуктів з чотирьох префектур через перевищення радіаційних норм. Прем`єр-міністр країни Наото КАН закликав утриматися від споживання 11 видів овочів з префектури Фукусіма з тих же причин.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ хоче якнайшвидше відмовитися від використання ядерної енергетики.

Як передає AFP, про це вона заявила сьогодні в ході фінансової конференції у Франкфурті.

«Чим швидше ми відмовимося, тим краще», - заявила А.МЕРКЕЛЬ.

Назвавши ядерну енергетику «перехідною» технологією, канцлер ФРН відзначила як позитивне рішення країн-членів Європейського Союзу провести випробування атомних електростанцій на безпеку в разі землетрусів, цунамі та терористичних атак. Детальніше в темі "ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС".

(УНІАН)