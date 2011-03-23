Анонс на 24 березня

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ і по завершенню брифінг керівництва Комісії для представників ЗМІ.

* Ініціативна група вкладників «Родовід банку» та ГО «Асоціація захисту прав вкладників» пікетуватиме Національний банк України. Вимоги до керівництва НБУ: Надати вкладникам інформацію, куди зникли вкладені депозити і більш ніж 8 млрд. грн., виділених на рекапіталізацію банку; Забезпечити виплату вкладів і відсотків по депозитах, термін дії яких закінчився; Забезпечити постійне поповнення готівковими коштами всіх банкоматів «Родовід банку»; Скасувати 2% податок за касове обслуговування в «Родовід банку» та ін.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи є майбутнє у малого та середнього бізнесу? Перспективи спрощеної системи оподаткування в Україні». 21 березня у ВРУ зареєстровано законопроект «Про єдиний податок № 8276». Автори законопроекту: Н. Королевська, С. Власенко, В. Дубіль, М. Катеринчук, В. Кравчук та Є. Суслов. Учасники: В`ячеслав Рой, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва Україні; Андрій Панаєтов, член Координаційної ради Асамблеї підприємців малого та середнього бізнесу, Тетяна Зацерковна, голова комітету Спілки аудиторів України по зв`язках із громадськістю та міжнародних відносинах, голова Ради підприємців та роботодавців України, Тетяна Павлюк, президент Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності, Віктор Мазнюк, голова ГО «Українська хай-тек-ініціатива»; Юрій Єременко, член Штабу порятунку українського підприємництва (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 760 98 73. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Розпочне роботу дводенна V Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка та технології». Організатор - Державний економіко-технологічний університет транспорту. Учасники: ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту Михайло Макаренко, перший заступник гендиректора "Укрзалізниці" Микола Сергієнко, директор Наукового центру досліджень економічних проблем транспорту Юрій Цвєтков.

* Віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков проведе круглий стіл на тему: «Перспективи розвитку туристичного бізнесу України». Серед учасників обговорення - провідні туроператори, представники туристичного, курортного та готельного бізнесу.

* Відбудеться публічна дискусія прес-клубу на тему: "Активне збільшення споживчого кредитування: відновлення банківської системи чи провісник чергового стрибка курсу?", що буде проведена з ініціативи ГО "Ліга фінансового розвитку" за підтримки проекту USAID "Розвиток фінансового сектора" FINREP і "Дзеркало тижня. Україна". Запрошені: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Ігор Юшко, голова правління "Дочірній банк Ощадбанку Росії"; Володимир Хливнюк, голова правління банку "Фінанси і кредит"; Павло Цетковський, голова правління "Ерсте-банку" та ін.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Курортний сезон 2011: Крим готовий зустрічати туристів». Учасники: Георгій Псарьов, міністр курортів і туризму АРК, Вадим Волченко, голова Республіканського комітету АРК з інформації. Учасники розкажуть: про хід виконання Стратегії розвитку Криму в аспекті курортної сфери, про яскраві події, що будуть проходити в Криму в період курортного сезону 2011 року; про зростання внутрішніх інвестицій; про довгострокові перспективи розвитку рекреаційної сфери Криму - будівництво нових готелів світового класу; про те, як проходить конкурс на розробку нового логотипу Криму (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Чому "made in Ukraine" не для українців?" . Учасники: президент - голова правління Укрлегпрому Валентина Ізовіт; голова наглядової ради ТОВ "ФИМ" Олена Волкова, президент Всеукраїнського об`єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський, віце-президент ЗАТ КСК "Чексіл" Дмитро Попов; генеральний директор ЗАТ "Чинбар" Віктор Ліщук.

* Прес-конференція на тему: «Особливості ринку інтернет-сервісів колективних купівель в Україні. Підведення підсумків роботи за перший рік і тенденції розвитку ринку на найближчу перспективу». Організатор - компанія SupeDeal. Учасники: Катерина Микула, директор компанії SuperDeal; Валентин Гончаров, директор з маркетингу компанії SupeDeal; Андрій Гончар, директор Vivex Invest в Україні; Олег Москаленов, бренд менеджер РЦ «Дивосвіт».

* Біля Адміністрації Президента України відбудеться акція протесту, організована колективом «Газети по-київськи».

* ДП «Укргазвидобування» проведе перший відкритий аукціон із продажу нафтопродуктів власного виробництва.

* Інтернет-конференція експерта Фонду Громадської Безпеки Юрія Гаврилечка на тему: «Міфи та реалії пенсійної реформи». Питання: Що обіцяє пенсійна реформа сьогодні й у майбутньому? Підвищення пенсійного віку - сувора необхідність чи спроба «скоротити пенсіонерів»? Накопичувальна система: запорука розквіту в старості чи «лохотрон»? Хто і що виграє від пенсійної реформи?

* 15-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція генерального директора ТОВ «ГМСІ» Олега Дрюкова на тему: "Судове рейдерство та юридична компанія «Ілляшов і партнери». Імена. Події. Факти" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Віце-прем`єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор Тихонов із робочим візитом перебуватиме в Одеській області. У ході поїздки заплановано оглянути каналізаційні очисні споруди Одеси і провести розширену нараду за результатами осмора технічного стану централізованих систем водовідведення та каналізаційних очисних споруд у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

* Відбудеться виїзне засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації на ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг». Порядок денний: вивчення стану виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» іноземним інвестором «Міттал Стіл Німеччина ГмбХ» на завершальному етапі.

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