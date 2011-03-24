У Японії кількість жертв землетрусу досягла 9,7 тис. осіб

У Японії кількість загиблих у результаті руйнівного землетрусу і цунамі досягла 9,7 тис., більш як 16,5 тис. осіб зникли безвісти.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє головне поліцейське управління країни.

Раніше повідомлялося про 9 тис. 487 загиблих і 15 тис. 617 зниклих безвісти.

Руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався у Японії 11 березня. Він викликав цунамі заввишки десять метрів. На японських АЕС "Фукусіма-1" і "Фукусіма-2" після землетрусу було введено режим НС через вихід з ладу систем охолодження. На "Фукусімі-1" сталися три вибухи - на першому, третьому і другому реакторах, а також пожежа на четвертому енергоблоці. На АЕС було зафіксовано кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також заборонити польоти над станцією у радіусі 30 кілометрів. Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, питній воді і продуктах харчування.