Кабмін пропонує Януковичу призначити Клюєва нацкоординатором зі співпраці в рамках СНД

Кабінет Міністрів України пропонує Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ призначити першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА Національним координатором з питань співпраці в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідний проект розпорядження Президента України було схвалено на засіданні Кабміну 23 березня.

Таке призначення, відзначають в уряді, створить необхідні умови для реалізації ініціативи Президента України щодо активізації участі України в цьому об`єднанні.

Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав - міждержавне об`єднання, створене державами - колишніми союзними республіками СРСР у 1991 році.

На сьогоднішній день до складу СНД входять: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна (Статут СНД не ратифіковано).