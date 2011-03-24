Литвин подав на підпис Януковичу закон про Кабмін

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН подав на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ закон про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

За його словами, даний закон «підписаний і направлений на розгляд Президенту України»

В.ЛИТВИН додав, що інший закон - Закон “Про центральні органи виконавчої влади» буде підписано завтра головою ВР.

В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні даний законодавчий акт опрацьовують юристи.

При цьому він підкреслив, що «закони доволі непрості» і необхідно «привести їх техніко-юридичне опрацювання».

Голова ВР зазначив, що в оцінках даних законів «домінує політична складова».

Він додав, що сьогодні фактично відновлено ті повноваження, які мали попередні президенти України до 2006 року.

«Нічого нового там немає», - додав В.ЛИТВИН і підкреслив, що не побачив нічого нового за винятком декількох новацій, зокрема, тієї, що коли звільняється міністр, то звільняються і його заступники.

«Тут можна говорити лише про порушення прав людини лише до того часу, поки не почитаємо відповідні положення, які стосуються Кабінету міністрів України», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що в законодавстві України передбачено, що коли йде у відставку прем’єр-міністр України, то у відставку ідуть і всі члени уряду.

«Я не бачу кричущих порушень Конституції України», - підкреслив В.ЛИТВИН, говорячи про ці два закони.

Він вважає, що критика з боку опонентів даних законів свідчить про те, що «продовжується політична війна, для того, щоб її підтримувати, належить шукати будь-які приводи».

В той же час він погоджується, що в законах є певні дискусійні моменти.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет міністрів України", який був внесений на розгляд парламенту Президентом України.

Того ж дня Верховна Рада ухвалила Закон “Про центральні органи виконавчої влади”, який теж був запропонований Президентом України.