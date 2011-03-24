Україна та ООН підписали рамкову програму партнерства на 2012-2016 роки

Перший віце-прем'єр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ та представники системи Організації Об‘єднаних Націй підписали рамкову програму партнерства на 2012-2016 роки.Про це повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА.

На думку першого віце-прем'єра, ця програма сприятиме розбудові інноваційного потенціалу України, проведенню реформ державного управління та судової системи, покращенню якості соціальної політики.

А.КЛЮЄВ висловив впевненість, що Програма дасть змогу значно розширити співробітництво по конкретних проектах.

А.КЛЮЄВ вважає, що авторитет організацій системи ООН стимулюватиме інших донорів та інвесторів до розвитку партнерства з Україною.

Рамкова програма визначає основи стратегічного планування та діяльності ООН в Україні на наступні п’ять років відповідно до 4 головних сфер партнерства: стале економічне зростання і подолання бідності; соціальний розвиток; врядування та управління; навколишнє середовище та зміна клімату.

Координатор системи ООН в Україні Олів’є АДАМ зазначив, що «Рамкова програма партнерства буде основним інструментом відповіді ООН на національні пріоритети розвитку, визначені в основних національних планах та стратегіях».

Спільний моніторинг реалізації та перегляд програми здійснюватимуться на щорічній основі.

У досягненні визначених цілей братимуть участь 20 установ системи ООН, серед яких Програма розвитку ООН (UNDP), Фонд народонаселення ООН (UNFPA), Дитячий фонд ООН (UNICEF), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), Міжнародна організація праці (ILO), Управління ООН з наркотиків та злочинності у Молдові та Україні, Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO), Міжнародна організація з міграції (IOM), Світовий банк (WB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), Міжнародне агентство з атомної енергії (IAEA), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), Європейська економічна комісія ООН (UNECE), Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Організація ООН з питань освіти, науки та культури (UNESCO), Організація ООН з промислового розвитку (UNIDO), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ООН – Жінки (UN Women).

Новий документ підписано на зміну Рамкової програми допомоги ООН для України на 2006-2010 роки.