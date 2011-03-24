Головне на 24 березня

Фінанси

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що уряд готує зміни до бюджету, якими видаткову частину передбачається збільшити на 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі з жителями та депутатами місцевих рад Борзнянського району Чернігівської області.

За його словами, зараз уряд працює над можливістю внести зміни до Державного бюджету за підсумками першого кварталу. Він наголосив, що попередньо планується на 5 млрд. збільшити видаткову частину бюджету.

В.ЛИТВИН повідомив, що, зокрема, передбачається збільшення виплат освітянам.

«Зараз інтенсивно шукаються ці кошти», - підкреслив він.

Він додав, що останнім часом освітяни активно “демонструють свою позицію”.

В.ЛИТВИН зазначив, що в освітянську сферу «не повинно бути привнесено політики».

«У нас в освітянській сфері дуже багато політики», - сказав він.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) відкриває своє представництво в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні, переданому УНІАН.

«Європейський інвестиційний банк – банк Європейського Союзу – підтримує реалізацію в Україні європейської політики сусідства шляхом фінансування інвестиційних проектів, які є одночасно вигідними і для зацікавлених країн, і для ЄС. На сьогоднішній день ЄІБ вже підтримав різноманітні проекти в Україні на загальну суму 465 млн. євро», – говориться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, представництво в Україні стане першим представництвом ЄІБ у регіоні східних країн – партнерів ЄС.

Церемонія відкриття Представництва відбудеться 25 березня ц.р.

Енергетика

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не внесла до сьогоднішнього порядку денного питання про перегляд тарифів на газ для населення.

Як повідомив УНІАН представник комісії, перенесення розгляду цього питання пов`язане з відсутністю згоди з боку профспілок.

При цьому представник комісії не зміг уточнити, коли регулятор зможе повернутися до цього питання.

Водночас у прес-службі НКРЕ офіційно не коментують причин невнесення цього питання до порядку денного.

При цьому у прес-службі зазначають, що, згідно з трибічною угодою між урядом, працедавцями і профспілками, корекція тарифів на газ для населення не вимагає офіційного погодження з боку профспілок.

Минулої ночі, коли температура повітря в Одесі складала 4 градуси тепла, фахівці ДК "Газ України" відключили будинки жителів міста від газопостачання, мотивуючи це заборгованістю населення за енергоносії у розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи відключення будинків від теплопостачання, виконувач обов`язків віце-мера Одеси з ПЕК Микола РУБЛЯ заявив: "Населення заборговувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку ж суму їм винна держава - у якості компенсації різниці в тарифах. При цьому, два підприємства "Теплопостачання міста Одеси" і "Одеська ТЕЦ" заборговували ДК "Газ України" близько 300 млн. грн.".

У свою чергу, представники ДК "Газ України", які прибули напередодні в Одессу, зазначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у тому числі теплової енергії, проте, сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять.

Зокрема, комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» на 21 березня заборгувало 187 млн. грн. (45%), а «Одеська ТЕЦ» – 78 млн. грн. (35%).

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України доручило НАК "Нафтогаз України" закупити 100 тис. тонн світлих нафтопродуктів і 100 тис. тонн нафти для стабілізації цін на ринку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, таке доручення було дане 23 березня на засіданні Експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості, яке проводилося під головуванням міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Головним питанням, яке обговорювали на засіданні, стала ситуація на ринку нафти і нафтопродуктів, яка має вагоме значення у соціально-економічному житті країни, зокрема, дотримання компаніями - учасниками ринку коридору рекомендованих цін на моторні палива.

Міністерство фінансів України випустить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 8,5 млрд. грн. для оплати ними акцій додаткової емісії НАК "Нафтогаз України".

Відповідне доручення Кабінету Міністрів Мінфіну закріплено у розпорядженні уряду №211-р від 11 березня 2011 року "Про затвердження фінансового плану і основних показників руху коштів НАК "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи на 2011 рік", текст якого опублікований на урядовому порталі.

Згідно з документом, Міністерство енергетики і вугільної промисловості у разі несвоєчасного або не в повному обсязі здійснення заходів, передбачених планом співпраці уряду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2011 рік і включених у фінансовій план компанії, подасть пропозиції про коригування фінплану компанії.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ЗАТ "УкрГаз-Енерго" ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом зі щорічним об`ємом до 4,8 млрд. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні.

Ліцензія видана на 5 років.

Під час розгляду питання проти відновлення ліцензії "УкрГаз-Енерго" виступили представники "Укртрансгазу". При цьому дочірнє підприємство НАК "Нафтогаз України" вказувало на незавершеність судових розглядів між ним і ліцензіатом щодо спірних об`ємів природного газу.

Проте НКРЕ вирішило видати ліцензію "УкрГаз-Енерго".

Кримінальну справу щодо розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів природного газу направлено до прокуратури Києва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, слідчий відділ УСБУ в Києві направив з обвинувальним висновком до прокуратури міста Києва кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" шляхом зловживання своїм службовим становищем 11 млрд. куб. м природного газу вартістю 15 млрд. 925 млн. грн., що належали компанії "РосУкрЕнерго АГ", за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Вказану кримінальну справу було порушено 8 червня 2010 року Головним слідчим управлінням СБ України.

Досудове слідство у справі закінчено 18 березня 2011 року, а саму справу з обвинувальним висновком 23 березня 2011 року направлено до прокуратури Києва. У даний час вирішується питання щодо затвердження обвинувального висновку та направлення справи до суду для розгляду по суті.

Японія

У Японії сьогодні вранці рятувальники поновили роботи з охолодження реакторів на атомній електростанції "Фукусіма-Даїчі", потерпілій після землетрусу 11 березня.

Реактори обливають водою, передає радіо «Свобода».

Вранці над чотирма з шести енергоблоків підіймалася біла пара.

Роботи були припинені у середу після того, як з реактора № 3 повалив чорний дим.

На всіх шести енергоблоках відновлено електропостачання. Інженери незабаром розраховують запустити штатну систему охолодження реакторів.

У Японії кількість загиблих у результаті руйнівного землетрусу і цунамі досягла 9,7 тис., більш як 16,5 тис. осіб зникли безвісти.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє головне поліцейське управління країни.

Раніше повідомлялося про 9 тис. 487 загиблих і 15 тис. 617 зниклих безвісти. Детальніше в темі"ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС".

(УНІАН)