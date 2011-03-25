Кількість загиблих при землетрусі в Японії перевищила 10 тис. чоловік - поліція

В Японії кількість загиблих під час руйнівного землетрусу і цунамі склала 10 тис. 035 чоловік.

Як передає РІА «Новости», про це свідчать офіційні дані головного управління поліції.

Кількість зниклих безвісти становить 17 тис. 443 чоловік.

Руйнівний землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії 11 березня. Він викликав цунамі заввишки десять метрів. В останні дні на сході Японії відбуваються серії афтершоків - майже щодня тут фіксується не менше 20 землетрусів магнітудою понад 5,0. Після землетрусу, що стався, на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Внаслідок інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, а також ввести заборону на польоти над станцією в радіусі 30 кілометрів.