НАТО розпочне операцію в Лівії

НАТО прийняло рішення розпочати операцію із забезпечення безпольотної зони над територією Лівії.

Про це заявив сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН за підсумками засідання Ради НАТО на рівні послів, передає ІТАР-ТАСС.

"Ми вживаємо дії в рамках широких міжнародних зусиль щодо захисту цивільного населення від режиму КАДДАФІ, - заявив він. – Ми співробітничатимемо з нашими партнерами в регіоні і вітаємо їхній вклад".

"Усі країни НАТО схильні виконати свої зобов`язання з реалізації резолюції РБ ООН. От чому ми прийняли рішення прийняти відповідальність за забезпечення безпольотної зони", - сказав генсек.

Він також зазначив, що Альянс продовжує переговори про надання своїм силам "ширшої ролі".

Як пояснило джерело в НАТО, мандат операції Альянсу включає "тільки забезпечення безпольотної зони над територією Лівії". У той же час повітряні сили НАТО матимуть право захищатися, якщо будуть атаковані.

На даний момент міжнародна коаліційна операція "Одіссея. Світанок" і операції Альянсу, назви яких поки що не озвучені, здійснюватимуться паралельно. У той же час дипломатичне джерело в Брюсселі повідомило в четвер, що військове управління операцією "Одіссея. Світанок" може бути передане НАТО "вже на початку наступного тижня", тоді як політичне керівництво здійснюватиметься контактною групою представників країн, що входять у неї.

Таким чином, поки що за основу операції в Лівії взята афганська модель. У цій країні діє міжнародна військова коаліція під командуванням США, паралельно з якою здійснюється місія Міжнародних сил сприяння безпеці (ІСАФ) під командуванням НАТО, зазначає агентство.