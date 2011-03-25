Посол Єгипту: потік українських туристів поновиться до колишнього рівня до кінця квітня

У Єгипті розраховують, що потік українських туристів у країну поновиться до рівня, який був до революційних подій у цій країні, до кінця квітня поточного року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН посол Арабської Республіки Єгипет в Україні Ясір АТЕФ.

«Цього року вже розпочато сезон, море тепле, погода чудова, але кількість туристів менша, ніж зазвичай. Представники українських туристичних компаній запевнили нас, що до кінця квітня потік туристів поновиться до рівня, що був до революції», – сказав він.

Як зазначив посол, у лютому – початку березня туристичний потік був знижений. Втрати єгипетських компаній через ситуацію, що склалася, становлять 1,6 млрд. дол.

За словами Я.АТЕФА, єгипетський уряд і приватні компанії готові зробити все для того, щоб повернути туристів до Єгипту. Він запевнив, що ситуація в країні вже нормалізувалася.

При цьому посол повідомив, що українські компанії вже почали відправляти рейси з українськими туристами до Єгипту. Із середини лютого ті країни, які видали заборони на поїздки своїх громадян до Єгипту, почали їх знімати. «Зараз туристичний сектор піднімається, і Єгипет знову готовий приймати туристів», – зазначив він.

У той же час, за даними радника з питань єгипетського туризму при посольстві Арабської Республіки Єгипет у Москві Нагед НАЗМІ, сьогодні заповнення єгипетських готелів становить 25-30%. Щодо цін вона відзначила, що деяке їх зниження спостерігалося тільки тоді, коли ніхто не їхав до Єгипту. За її даними, в 2010 році Єгипет відвідало близько 400 тис. туристів з України. «Сподіваюся, що цього року ця цифра буде ще більшою», – сказала М.НАЗМІ.

Як наголошувалося на прес-конференції, Україна займала п`яте місце серед країн, що забезпечують найбільший потік туристів до Єгипту до революції, на даний момент посідає сьоме місце. З жовтня по грудень 2010 року кількість українських туристів, які відвідують Єгипет, зростала. Зокрема, в грудні їх число склало 50 тис., а в січні цього року залишалося ще на рівні грудня. «У лютому кількість туристів помітно знизилася», – зазначив Ясір АТЕФ.

За словами Н.НАЗМІ, зараз влада Єгипту інтенсифікують зусилля для залучення туристів з усіх країн, зокрема, для цього проводитимуться різні заходи, а також рекламні, інформаційні кампанії. «Ситуація дуже скоро повернеться до колишнього рівня, поновляться прямі рейси до Єгипту», – зазначила вона.