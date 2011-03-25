Завданням Клюєва у Брюсселі є пошук компромісу з Євросоюзом у питанні створення ЗВТ – експерт

Головним завданням першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА на Брюссельському форумі є пошук компромісу з Європейським Союзом у питанні створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

За словами експерта, головним завданням А.КЛЮЄВА є продовження консультацій для пошуку взаємоприйнятного компромісу з ЄС у питаннях створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, і саме цьому буде присвячене його спілкування з єврокомісаром Штефаном ФЮЛЕ й іншими представниками ЄС.

Також В.ФЕСЕНКО повідомив, що на початку квітня відбудеться черговий раунд офіційних переговорів з підготовки угоди про ЗВТ між Україною і ЄС.

«Переговори йдуть дуже жорстко. Завдання А.КЛЮЄВА – максимально відстояти і просунути економічні інтереси країни і вітчизняних товаровиробників на цих переговорах. Не можна повторювати прорахунки, допущені під час вступу України до СОТ», – підкреслив експерт.

Ще одним завданням першого віце-прем`єра у ході поїздки до Брюсселя, на думку В.ФЕСЕНКА, є залучення міжнародних інвесторів до розвитку і модернізації української економіки, а також вивчення міжнародного досвіду технологічної модернізації. «І для А.КЛЮЄВА, і для уряду це одні з головних пріоритетів на найближчу перспективу», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України А.КЛЮЄВ 25-26 березня бере участь у Брюссельському форумі, організованому Фондом Маршалла.

У Брюсселі А.КЛЮЄВ планує провести зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, членом ЄК з питань внутрішньої політики Сесілією МАЛЬМСТРЕМ, членом ЄК з питань фінансового програмування і бюджету Янушем ЛЕВАНДОВСЬКІ й іншими.

Учасники форуму проведуть дискусії на актуальні теми енергетики, економіки і фінансів. У заході візьмуть участь керівники Європарламенту, генеральний директор Світової організації торгівлі, президент Світового банку, президент Латвії, прем`єр-міністри Бельгії, Польщі, сенатори і конгресмени США, а також президент Європейської народної партії.

А.КЛЮЄВ очолює українську частину переговорної групи з підготовки угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС, яка є невід`ємною частиною угоди про асоціацію. Переговори з підготовки документа планується завершити у першій половині 2011 року.

*** Брюссельський Форум (Brussels Forum) - це щорічний захід впливових політиків Північної Америки та Європи, а також лідерів корпоративного бізнесу та інтелектуальних кіл, на якому в неформальних дискусіях обговорюються актуальні проблеми діалогу США та ЄС, глобальної безпеки, проблем світової фінансової кризи, кліматичних змін, енергетичної безпеки та ніші актуальні проблеми.

Захід проводиться, як правило, в березні в Брюсселі на уік-енд відразу після завершення самітів ЄС. Організатором Форуму виступає «Німецький Фонд Маршала». Дискусії проводяться на двох рівнях: президентів та міністрів закордонних справ.

До складу учасників Форуму входять глави держав, вищі керівні особи європейських інституцій та країн-членів ЄС, представники Адміністрації США, представники Конгресу США, депутати парламентів, академічні співробітники, керівники авторитетних дослідницьких та експертних структур, провідні політичні оглядачі.

Крім того, на Форум запрошуються високі представники третіх країн державного та експертного рівня.

На відміну від інших аналогічних форумів, як, наприклад, Мюнхенська конференція, Брюссельський Форум передбачає не формальні презентації учасників з трибуни, а виключно живі дискусії ключових політиків найвищого рівня.

В 2011 році провідною організатори заходу визначили дискусійну сесію „Європейська Політика Сусідства».

Також Брюссельський Форум слугує майданчиком для проведення двосторонніх неформальних зустрічей його учасників.