Учасники АвтоМайдану вимагають від влади прийняти «Народну реформу»

Автопробіг підтвердив: у жителів усієї України – і Заходу і Сходу – спільні вороги: тотальна корупція, бездарний уряд, беззаконня чиновників. Про це заявила співголова Ради підприємців України, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на мітингу на Європейській площі Києва, яким завершився Всеукраїнський автомобільний марш протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку народного депутата, сьогоднішній АвтоМайдан – це вже другий сигнал для влади. «Перший дзвінок пролунав восени минулого року на Майдані Незалежності. Тоді нам пообіцяли врахувати інтереси людей. Але у відповідь люди одержали економічні репресії, знищення малого бізнесу, зростання доходів найзаможніших і зубожіння більшості населення України. Головна вимога Майдану – «проведення народних реформ» - не виконана. Сьогоднішнім АвтоМайданом ми ще раз висуваємо владі наші вимоги. І якщо людей не почують і цього разу – ми збудуємо великий автомобільний Щит свободи - від Львова до Луганська», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, підприємці вимагають від влади: «Зупинити економічні репресії, які сьогодні йдуть у країні. Зупинити тотальне знущання контролюючих органів над усією економікою України. Також ми наполягаємо на тому, що необхідно переглянути антинародні реформи – пенсійну, трудову і житлову, як такі, що направлені проти людей. Мета цих реформ одна – зробити людей жебраками, тому що жебраками набагато легше управляти. І третя наша вимога – прийняти «Народну реформу», яку ми підготували. Йдеться про пакет законопроектів, обговорення яких за участю понад 200 громадських організацій України ми провели по всій країні».

Н.КОРОЛЕВСЬКА детально зупинилася на чотирьох законопроектах, негайного ухвалення яких вимагають підприємці. «Це - закон про єдиний податок, який дозволить працювати і розвиватися малому і середньому бізнесу. Законопроект про відміну єзуїтської норми Податкового кодексу, за якою з 1 квітня буде заблокована робота сотень тисяч малих підприємців. Також ми вимагаємо відміни єдиного соціального внеску для пенсіонерів і інвалідів, яким держава не забезпечила мінімальних стандартів життя, а сьогодні забирає останнє. І, нарешті, ми вимагаємо відміни щомісячної податкової звітності про доходи фізосіб, яка паралізує роботу і підприємців, і самих податкових. Всі ці законопроекти складають єдиний пакет вимог, вони внесені мною до Верховної Ради», - сказала голова парламентського комітету.

Нагадаємо, 22 березня відкритий лист з цими вимогами підприємців Н.КОРОЛЕВСЬКА і представники громадських організацій, що входять до Ради підприємців України, передали Президенту України.

Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України - зі Львова і Луганська. Сьогодні, 25 березня, на Європейській площі в Києві вони провели спільний мітинг-протест під гаслом «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».