Головне на 25 березня

Фінанси

Лідери ЄС узгодили механізм підтримки євро

Брюссель. Лідери Європейського Союзу на засіданні 24 березня узгодили постійний механізм підтримки євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це в ніч на 25 березня повідомив журналістам президент Європейської ради Херман Ван РОМПЕЙ.

«Ми ухвалили остаточне рішення про Європейський механізм стабільності. Після схвалення на національному рівні це рішення розчистить дорогу для правонаступника тимчасового механізму», - сказав він.

За словами президента Європейської ради, в рамках Європейського механізму стабільності будуть доступні 500 млрд. євро для надання допомоги країнам-членам зони євро, що відчувають проблеми з дефіцитом бюджету або з обслуговуванням зовнішнього боргу.

«Ми домовилися забезпечити, щоб тимчасовий механізм мав ефективну кредитоспроможність у 440 млрд. євро. Це з`явиться вже в червні», - сказав Х.Ван РОМПЕЙ.

Крім того, за словами президента Європейської ради, лідери ЄС прийняли новий документ щодо координації економічної політики, назвавши його Пактом «Євро плюс». На сьогодні, окрім країн-членів зони євро, до цього документа також приєдналися Данія, Польща, Латвія, Литва, Болгарія та Румунія.

При цьому Пакт залишиться відкритим для приєднання й інших країн-членів ЄС.

Основними положеннями Пакту є посилення фіскального нагляду, введення макроекономічного нагляду, а також реалізація стратегії ЄС до 2020 року, спрямованої на зростання економіки.

«Деякі люди бояться, що ця робота спрямована на скорочення соцзабезпечення й соціального захисту. Зовсім ні. Це для їх заощадження», - підкреслив Президент Європейської ради.

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НБУ зобов`язав банки відзвітувати про зниження вартості розрахункового обслуговування клієнтів

Національний банк України, враховуючи численні скарги від клієнтів банків із приводу значних комісій за розрахункове обслуговування, зобов`язав комбанки відзвітувати про вартість таких послуг.

«...Просимо надати інформацію про тарифну політику банку в напрямку зниження вартості послуг за розрахункове обслуговування клієнтів і про тарифи на розрахункове обслуговування клієнтів у національній валюті станом на 1 березня 2011 року», – йдеться в листі регулятора №25-212/682-4113 від 25 березня ц.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У НБУ констатують, що, згідно з чинним законодавством, банки мають право самостійно встановлювати процентні ставки й комісійну винагороду за своїми операціями. При цьому, регулятор зазначає, що високі тарифи банків на розрахункове обслуговування клієнтів впливають на обсяг безготівкових розрахунків і платіжну дисципліну в країні.

Збільшення обсягу безготівкових розрахунків в економіці держави Нацбанк називає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. У зв`язку з цим, щоб мінімізувати причини, за якими банки можуть збільшити вартість розрахункового обслуговування, регулятор із грудня 2006 року не змінював свій тариф на опрацювання одного розрахункового документа в системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України, який залишається на рівні 0,35 грн., незалежно від суми платежу.

Довідка УНІАН. Станом на 1 березня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.

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«Енергоринок» залучить в «Ощадбанку» 1 млрд. грн. для рефінансування діючих позик

Державне підприємство «Енергоринок» (Київ) має намір залучити від ВАТ «Ощадбанк» 1 млрд. грн. для рефінансування діючих позик. Про це йдеться в обгрунтуванні застосування процедури закупівлі послуг у одного учасника, обнародуваному на сайті «Державні закупівлі».

Компанія планує залучення двох нових кредитних ліній у розмірі по 500 млн. грн. кожна на заміну кредитних ліній, відкритих в «Ощадбанку», термін дії яких закінчується у квітні і травні 2011 року.

Кредити будуть надані строком на 1 рік для поповнення оборотних коштів генеруючих компаній теплових електричних станцій. Кошти, згідно з постановою уряду №205 від 24 лютого 2010 року, будуть використані для закупівлі палива.

Міністерство економіки України 18 березня 2011 року узгодило для «Енергоринку» застосування процедури закупівлі у одного учасника, вартість якої становить 150 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. «Енергоринок» залучив від «Ощадбанку» кредит на 800 млн. грн. для проведення розрахунків з енергогенеруючими компаніями.

Довідка УНІАН. ДП "Енергоринок" є оператором оптового ринку електроенергії.

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В Україні відкрили представництво Європейського інвестиційного банку

В Україні відкрито Постійне представництво Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), яке є першим у східноєвропейських країнах-партнерах ЄС.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Церемонія відкриття Представництва ЄІБ в Україні відбулася у Дипломатичній академії при МЗС.

За словами віце-президента ЄІБ Єви ШРАЙБЕР, основна мета відкриття Представництва у Києві – це подальший розвиток співробітництва з Україною у контексті відносин Україна-ЄС і реалізація нових проектів, які становлять спільний інтерес.

Вона відзначила також пріоритетність для Банку забезпечення ефективної взаємодії з урядом України, місцевою владою, державними і приватними компаніями, банками.

Сьогодні за підтримки Банку на різних стадіях опрацювання знаходиться 9 інвестиційних проектів для розвитку державної інфраструктури, енергетики та енергозбереження. Сума позик за проектами становить 1,4 млрд. євро (сім проектів співфінансуються ЄБРР), поінформували в МЗС.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, відкриття Постійного представництва ЄІБ в Україні засвідчило прогрес у відносинах між Україною та Європейським Союзом та відкрило нові перспективи для активізації співробітництва в економічній сфері.

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ПЕК

Кримінальну справу щодо газу “РосУкрЕнерго” направили до суду

Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу щодо розтрати службовими особами НАК "Нафтогаз України" 11 млрд. кубометрів природного газу.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, йдеться в повідомленні, прокурор Києва сьогодні, 25 березня, затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі, порушеній за фактом розтрати посадовими особами НАК "Нафтогаз України" шляхом зловживання своїм службовим становищем 11 млрд. куб. м природного газу вартістю 15 млрд. 925 млн. грн., що належали компанії "РосУкрЕнерго АГ", за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Наразі кримінальну справу із затвердженим обвинувальним висновком передано для розгляду по суті до Печерського районного суду міста Києва.

Як нагадали в ГПУ, вказану кримінальну справу було порушено 8 червня 2010 року Головним слідчим управлінням СБ України.

У рамках цієї справи порушені кримінальні справи стосовно колишнього першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, колишнього голови Державної митної служби України (ДМСУ) Анатолія МАКАРЕНКА, колишнього начальника Енергетичної регіональної митниці ДМСУ К. та колишнього заступника начальника відділу митного оформлення №2 Енергетичної регіональної митниці ДМСУ Тараса ШЕПІТЬКА за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі закінчено 18 березня 2011 року, а саму справу слідчий відділ УСБ України в м. Києві направив 23 березня 2011 року з обвинувальним висновком для його затвердження до прокуратури м. Києва.

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Сьогодні розпочинає роботу Брюсельський форум

Сьогодні розпочинає роботу дводенний Брюсельський форум.

У його роботі від України, зокрема, візьме участь перший віце-прем‘єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, який 25-26 березня здійснить робочий візит до Брюсселю.

А.Клюєв має зустрітися з Членом Єврокомісії з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, Членом Єврокомісії з питань внутрішньої політики Сесілією Мальмстрьом та Членом Єврокомісії з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовські.

У рамках заходу передбачається проведення панельної дискусії „Європейська політика сусідства: давайте говорити про конкретні речі”, у якій окрім Андрія Клюєва також візьмуть участь Член Еврокомісії Штефан Фюле, заступник держсекретаря США Гордон Браун, Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та його польський колега Радек Сікорський.

Також попередньо заплановано, що А.Клюєв братиме участь у інших панельних дискусіях:

- „Створення робочих місць та відновлення економіки” (також беруть участь: Міністр фінансів Польщі Яцек Ростовські, сенатор США Марк Ворнер та Президент, виконавчий директор Федерального резервного банку США в Далласі Ричард Фішер);

- „Енергетика майбутнього” (також запланована участь заступника виконавчого директора Міжнародної енергетичної агенції Річарда Джонса);

- "Трубопроводи та енергетична політика" (у заході запланована участь Президента Азербайджану Ільхама Алієва та Президента Румунії Трайана Басеску);

- "Російська модернізація та Захід" (також беруть участь, зокрема, Директор РНБ США Майкл Макфол; представник Президента РФ в справах "Великої вісімки" Аркадій Двірський; Державний міністр ФРН Вернер Хор);

- „Щодо майбутнього G20” (запланована участь колишнього Прем’єр-міністра Великобританії Гордона Брауна, Генерального директора СОТ Паскаля Ламі, Президента Світового банку Роберта Зелліка).

- "Уроки фінансової кризи" (зокрема, запланована участь Президента Латвії Валдіса Затлерса);

- "Майбутнє ринку капіталів Заходу" (планується участь виконавчого директора міжнародного центру фінансового регулювання Барбари Рідпат та сенатора США Еда Перлмютера).

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Нафтопродукти в Україні за тиждень подорожчали на 0,9% - експерти

З 18 по 25 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,3-1,1% (у середньому на 0,9%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 18 по 25 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збільшилися на 0,3% - з 9,01 грн./літр до 9,04 грн./літр; бензин А-92 - збільшилися на 1,1% - з 9,31 грн./літр до 9,41 грн./літр; бензин А-95 - збільшилися на 0,9% - з 9,60 грн./літр до 9,69 грн./літр; дизельне паливо - збільшилися на 1,1% - з 9,07 грн./літр до 9,17 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Агро

Кабмін запропонував парламенту ввести експортні мита на зерно замість квот - джерело

Кабінет міністрів України має намір запропонувати Верховній Раді ввести експортні мита на зерно замість квотування експорту.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Зокрема, повідомив співрозмовник агентства, відповідний законопроект розробило Міністерство фінансів і він був схвалений на засіданні уряду 21 березня.

Документом пропонують ввести експортні мита на: пшеницю, суміш пшениці і жита, полбу - 9%, ячмінь - 14%, кукурудзу - 12%.

Разом з цим, 23 березня на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення ще раз проаналізувати можливі негативні наслідки від введення експортних мит.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд України продовжує вивчати питання про доцільність продовження дії квот на експорт зерна.

При цьому він зазначив, що також вивчають питання про доцільність заміни квотування експорту введенням експортних мит.

Довідка УНІАН. 4 жовтня 2010 року Кабінет міністрів встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в об`ємі 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь щодо ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня, після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку з втручанням держави у роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.

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Мінекономрозвитку та торговельні мережі підпишуть меморандум про взаєморозуміння

На наступному тижні буде підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та ключовими торговельними мережами, у якому будуть відображені домовленості та враховані пропозиції торговельних мереж.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку, яке розміщене на урядовому порталі.

Зокрема повідомляється, що на доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ провів нараду з представниками торговельних мереж щодо дотримання термінів розрахунків за соціально значущі товари.

Під час наради було зазначено, що уряд вживає заходи для недопущення необґрунтованого зростання цін на продовольчі товари. У той же час роздрібні торговельні мережі порушують строки розрахунків за поставлені товари, нав’язують неприйнятні умови співпраці, існує велика дебіторська заборгованість, що у свою чергу призводить до здорожчання товарів. Зокрема, існують факти розрахунків торговельними мережами за хлібобулочні вироби до 65 днів.

Як зазначив В. КОПИЛОВ, для врегулювання питання здійснення розрахунків суб’єктів торговельної діяльності з постачальниками хліба та інших соціально значущих товарів необхідно встановити термін не більше як 10 днів. «Треба вийти на те, щоб розрахунки були не більше 10 днів за цією групою товарів. Я хотів би, щоб у нас існував принцип строгості, але справедливості... Нам необхідні єдині правила торгівлі», - наголосив він.

Ця ідея була підтримана і представниками торговельних мереж.

Перший заступник міністра зазначив, що на сьогодні такий термін розрахунків є обґрунтованим, адже знизилися відсоткові ставки кредитів банків (16-18% поточного року проти 28-30% у 2010 році). «Тенденція зі скорочення відсоткової ставки кредитів продовжується, і прогнозується, вже найближчим часом вона знизиться до 12-14%», - сказав він.

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Держземагентство пропонує обмежити продаж сільгоспземель 0,9-2,1 тис. га в одні руки

Державне агентство земельних ресурсів пропонує обмежити продаж ділянок сільськогосподарського призначення розміром 0,9-2,1 тис. гектарів на одну людину.

Про це йдеться у допрацьованій редакції законопроекту «Про ринок земель», текст якого розміщений на сайті відомства.

Згідно з документом, земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть продаватися громадянам Україна в розмірах, що не перевищують граничну максимальну загальну площу земельних ділянок у приватній власності однієї людини для ведення товарного сільгоспвиробництва у відповідному природно-сільськогосподарському регіоні.

Пропонується встановити максимальну загальну площу земельних ділянок у приватній власності однієї людини для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у Поліссі – у розмірі 1,5 тис. га, у лісостепу – 1750 га, у степу (посушлива, суха) – 2,1 тис. га, у карпатській гірській області – 900 га, у кримській гірській області – 1,1 тис. га.

Законопроектом передбачається заборонити державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, якщо вона приведе до перевищення граничної максимальної загальної площі земельних ділянок у приватній власності однієї людини (окрім успадковування земельних ділянок).

Як повідомляв УНІАН, раніше планувати ввести обмеження на придбання землі в одні руки в розмірі від 300-400 га до 2-3 тис. га залежно від агрокліматичної зони.

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Будівництво

Мінрегіонбуд пропонує виключити з держзакупівель послуги з вивезення побутових відходів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує виключити з переліку предметів державних закупівель послуги з вивезення побутових відходів.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до ст. 2 Закону «Про здійснення державних закупівель», розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, послуги з вивезення побутових відходів відносяться до комунальних послуг і разом із тим підпадають під процедуру проведення закупівель, що суперечить Закону «Про житлово-комунальні послуги», згідно з яким розмір плати за комунальні послуги розраховується, виходячи з розміру затверджених цін і показань приладів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку.

При цьому Закон «Про відходи» визначає, що збір і перевезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юрособою, уповноваженою на це органом місцевого самоврядування й на конкурсних засадах. Водночас, згідно із Законом «Про державні закупівлі», перевізник побутових відходів визначається на конкурсних засадах житлово-експлуатаційною організацією.

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Суд підтвердив право власності «Київміськбуду» на пакети акцій 34 господарських товариств

Київський апеляційний господарський суд 24 березня визнав право власності АТ ХК «Київміськбуд» на пакети акцій 34 господарських товариств, що входять до складу холдингової компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

“Договори, за якими відбулась спроба відчуження акцій, що належать АТ ХК «Київміськбуд» у статутних фондах компаній, було визнано нікчемними. Спробу вивести акції 34 підприємств, що входять до складу АТ ХК «Київміськбуд», було зроблено попереднім менеджментом холдингу у вересні 2010 р., коли стало зрозумілим, що нова київська влада має намір повернути компанію міський громаді”, - йдеться в повідомленні столичної влади.

На офіційному сайті КМДА розміщено перелік підприємств, щодо яких у судовому порядку підтверджено право власності АТ ХК «Київміськбуд». Будівельна компанія має в них пакети акцій від 30% до 55% .

Як повідомляв УНІАН, 20 січня у КМДА повідомили, що апеляційний господарський суд підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій «Київміськбуду».

Водночас суд визнав недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій ХК «Київміськбуд», який був підписаний Головним управлінням комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» у липні 2009 року.

Суд також відмовив у задоволенні апеляційних скарг ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», «Атіма Лімітед» та «Сатіліна Лімітед», які заперечували право власності Києва на акції холдингу.

Повернення незаконно приватизованих підприємств територіальній громаді столиці почалося минулого року після зміни керівництва КМДА. 6 листопада 2010 року тодішній перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що стратегічні підприємства столиці, повернуті в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

О.ПОПОВ зазначив, що за дуже невеликий період часу було проведено дуже велику відповідну роботу: "Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».

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Транспорт/Зв`язок

Український літак Ан-225 «Мрія» доставив гуманітарну допомогу та техніку до Японії

Сьогодні найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» (Київ) доставив до Японії гуманітарні вантажі, генератори та техніку загальною масою 140 тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні зазначається, що Ан-225 приземлився в аеропорту Наріта (Токіо). Рейс виконувався на замовлення уряду Франції.

Зокрема, на шляху з Франції до Японії Ан-225 виконав 3 технічних посадки в Мінську (Білорусь), Алмати (Казахстан) і Шицзячжуане (Китай). В аеропорту Ан-225 відвідав посол Франції в Японії.

Також у компанії зазначають, що Ан-225 «Мрія» – неодноразовий учасник гуманітарних операцій. Так, у жовтні 2009 року Ан-225 виконав декілька рейсів із доставки в Самоа генераторів, які були необхідні для відновлення роботи електростанції Сатала, пошкодженої цунамі. Тільки об`ємна кабіна Ан-225 змогла вміщати відразу десять 12-тонних генераторів, кожний із яких був розміром із 6-метровий контейнер.

У лютому 2010 року «Мрія» виконала перевезення великогабаритної будівельної техніки (бульдозери, вантажівки, тягачі, навантажувачі) для ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті. Вантаж вагою 108 тонн був доставлений із Токіо (Японія) в Санто-Домінго (Домініканська Республіка) на замовлення уряду Японії, а потім наземним шляхом – до столиці Гаїті Порт-о-Пренс. Вибір було зроблено на користь «Мрії», враховуючи необхідність забезпечення терміновості доставки.

Довідка УНІАН. Ан-225 призначено для доставки в будь-яку точку земної кулі великогабаритних довгомірних вантажів, що розміщуються як всередині, так і зверху на фюзеляжі.

Максимальна маса вантажу, що перевозиться, – 250 тонн, дальність польоту з вантажем 200 тонн усередині фюзеляжу – 4000 км (дальність польоту з вантажем на фюзеляжі залежить від маси й розмірів вантажу). Розміри вантажної кабіни: довжина 43,3 м, ширина 6,4 м, висота 4,4 м. Усередині вантажної кабіни можна перевозити вертольоти, універсальні авіаційні й морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної й несамохідної техніки.

Літак Ан-225 має Сертифікат типу, виданий 23 травня 2001 року Авіаційним регістром Міждержавного авіаційного комітету (АР МАК) і Державним департаментом авіаційного транспорту України («Укравіатранс»).

Ан-225 встановив близько 300 світових рекордів, зокрема він перевіз найважчий вантаж масою 253 тонни, найважчий моновантаж вагою 187,6 тонни, а також найдовший вантаж – 42,1 м.

Зараз час Ан-225 експлуатується авіатранспортним підрозділом ДП «Антонов» – авіакомпанією «Авіалінії Антонова». Цей підрозділ було створено в 1989 році й за цей час перетворився на потужну авіакомпанію, що виконує приблизно 35% світового обсягу перевезень повітрям великогабаритних і надважких вантажів. Щорічно сотні тисяч тонн унікальних вантажів, зокрема таких, перевезення яких іншими видами транспорту просто неможливе, доставляються одержувачам у 800 аеропортів планети.

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«Бориспіль» залучить нові авіакомпанії та відкриє нові напрямки

У літню навігацію 2011 року (почнеться 27 березня ц.р.) в аеропорту «Бориспіль» здійснюватимуть регулярні рейси вісім нових авіакомпаній, а також буде відкрито понад 20 нових напрямків.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Оксана ОЖИГОВА.

Зокрема, з березня буде відкрито рейси авіакомпанії "Wind Jet" (до Ріміні), «Донавіа» (до Ростова-на-Дону), з квітня - "Yamal airlines" (до Тюмені), "Urga" (до Кривого Рогу), з травня - "Ural airlines" (до Єкатеринбургу), з червня - "Pegasus Airlines" (до Сабіха), "Yakutia Air" (до Краснодара), з вересня почне польоти лоу-кост авіакомпанія "Fly Dubai" (до Дубая).

При цьому з аеропорту «Бориспіль» буде відновлено рейси авіакомпаній "Azerbaijan Airlines" (із березня, до Баку) і "Delta Airlines" (із червня, до Нью-Йорка).

Нові рейси запропонують авіакомпанії "Nouvelair Tunisie" (Туніс) (до Монастіра, Енфідхі), "Air Baltic" (до Риги та Вільнюса), "ГТК Росія" (до Санкт-Петербурга), "Turkmenistan Airlines" (до Ашхабада), "Astra airlines" (до Салоників).

Підвищено частоту польотів авіакомпаній "Air Arabia" (до Шарджі), "UTair" (до Сургута), "Georgian Airways" (доу Тбілісі та Батумі).

Як зазначають в аеропорту, широкий спектр нових напрямків запропонують базові національні авіаперевізники. Авіакомпанія «АероСвіт» у квітні-червні відкриє рейси до Карлових Вар, Новосибірська, Краснодара, Актау, Костанаю, Штутгарту і Дамаска, в липні й у жовтні - прямі безпосадочні рейси відповідно до Токіо та Коломбо. «АероСвіт» також цього літа вперше запропонує пасажирам маршрути до Копенгагена, Єревана, Мінська, Ташкента, Кракова і Лондона, польоти за якими були початі в зимовому сезоні навігації. Авіакомпанія «МАУ» з`єднає Київ із Самарою, Астаною, Дніпропетровськом і відкриє нові рейси до Абу-Дабі, Коломбо, Барселони.

Нагадаємо, за 2010 рік порівняно з 2009 роком кількість обслужених пасажирів аеропортом збільшилася на 16% і становила 6,7 млн. пасажирів, кількість літако-вильотів зросла на 12% і становила майже 100 000 рейсів. Протягом 2010 року було залучено 7 нових авіакомпаній: «Air Moldova» (Молдова), «Tajik Air» (Таджикистан), «Авіаційні лінії Кубані» (РФ), «Якутія» (РФ), «UTair Ukraine» (Україна), «Air Malta» (Мальта) « Руслайн »(РФ). З аеропорту було відкрито 12 нових регулярних маршрутів.

Протягом 2010 року з аеропорту «Бориспіль» 44 іноземних і 9 українських авіакомпаній виконували регулярні пасажирські рейси на 97 маршрутах, із них - 85 міжнародних і 12 українських.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України й обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять із Азії до Європи, Америки та у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.

УНІАН