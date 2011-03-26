Курс НБУ на 28.03.11

Офіційний курс НБУ на 28.03.11100 USD США - 796.0000 (на 25 березня - 795.7700)100 EUR - 1123.5540 (на 25 березня - 1124.2639)10 RUR - 2.8203 (на 25 березня - 2.8019)Облікові курси банківських металів на 28.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-114146.40 (на 25 березня-114690.35)961XAG10Срібло-2999.33 (на 25 березня-3006.42)962XPT10Платина-138981.60 (на 25 березня-139498.48)964XPD10Паладій-59620.40 (на 25 березня-59444.02)

Офіційний курс НБУ на 28.03.11 100 USD США - 796.0000 (на 25 березня - 795.7700) 100 EUR - 1123.5540 (на 25 березня - 1124.2639) 10 RUR - 2.8203 (на 25 березня - 2.8019) Облікові курси банківських металів на 28.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 114146.40 (на 25 березня - 114690.35) 961 XAG 10 Срібло - 2999.33 (на 25 березня - 3006.42) 962 XPT 10 Платина - 138981.60 (на 25 березня - 139498.48) 964 XPD 10 Паладій - 59620.40 (на 25 березня - 59444.02)

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