Митниця запланувала масштабну реорганізацію – звільнять майже 6 тис. працівників

Державна митна служба України підготувала наказ про масштабну реорганізацію, і найближчим часом буде звільнено майже 6 тис. працівників.

Про це повідомляє газета «Дзеркала тижня. Україна» від 26 березня.

За даними видання, скорочення чисельності митниці на 30% буде проведено згідно з указом Президента від 9 грудня 2010 року. За даними джерел DT.UA, у результаті буде збережено всі діючі 244 пункти пропуску, однак значні скорочення чекають 288 місць митного оформлення в областях.

«Керівництво ДМСУ діє стрімко. У 2010 році кількість митних органів було скорочено з 46 до 28 - відповідно до адміністративно-територіального поділу країни. Велика кількість самостійних митниць завжди пояснювалася суто політичними інтересами груп впливу, які хочуть контролювати свою ділянку кордону. Наприклад, довгі роки на кордоні з невизнаним Придністров`ям - базою контрабанди в регіоні - працювало чомусь відразу три самостійні митниці. Не раз попередники Ігоря КАЛЄТНІКА у митниці намагалися скоротити число митниць, але це викликало опір влади в Києві, оскільки кожна митниця дозволяє будувати схему легалізації імпорту, завдяки якій годуються групи чиновників, політиків, бізнесменів. Тепер у кожній області діє тільки одна митниця, яка керує всіма пунктами пропуску та місцями митного оформлення», - йдеться у статті.

Як зазначає видання, керівництво ДМСУ централізує не тільки систему управління митницею, а й систему митного оформлення. Зокрема, голова Держмитслужби видав наказ про закріплення за окремими митницями оформлення конкретних товарних груп - у масштабах всієї країни. Наприклад, якщо підприємець імпортує квіти і хоче продавати їх на Волині, він повинен провести оформлення вантажу виключно в Києві. Офіційна причина - на окремих митницях збираються групи найкращих фахівців з роботи з певними видами товарів. Причина неофіційна - відсторонення регіональних митниць від взаємодії у найбільш хабароємних напрямках, боротьба із заниженням митної вартості, зі змовою на місцевому рівні між митниками та імпортерами.