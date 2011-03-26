Клюєв: Україна готова до компромісу щодо зони вільної торгівлі, але без ультиматумів з боку ЄС

Україна готова шукати компроміс для вирішення проблемних питань з підготовки угоди про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з тим, щоб узгодити документ вже до літа, але ЄС також має проявляти гнучкість, уникаючи ультимативних підходів.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ сьогодні під час зустрічі в Брюсселі з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра.

Сторони обговорили підготовку до наступного раунду переговорів щодо створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі, який відбудеться 4-8 квітня 2011 року в Брюсселі, і підтвердили спільне прагнення завершити переговори впродовж цього року.

Перший віце-прем`єр-міністр України і комісар ЄС під час бесіди також торкнулися питань інвестиційного клімату в Україні.

А.КЛЮЄВ запевнив європейську сторону в готовності уряду України вести відкритий діалог з європейським бізнесом для вирішення проблемних питань їх діяльності в Україні.

Під час зустрічі сторони також заявили про готовність прискорити роботу з укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС.

Окремо було обговорено питання про підготовку до Конференції «Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього», що відбудеться в квітні в Києві. У зв`язку з цим, повідомляє прес-служба А.КЛЮЄВА, сторони відзначили важливість мобілізації 740 млн. євро з метою реалізації чорнобильських проектів, зокрема, проекту спорудження нового безпечного конфайнтмента.

Крім того, А.КЛЮЄВ і Ш.ФЮЛЕ обговорили внутрішню ситуацію в Україні, зокрема хід виборчої, конституційної та пенсійної реформ.

Ш.ФЮЛЕ проінформував А.КЛЮЄВА про економічну і політичну ситуацію в ЄС, а також про підсумки саміту Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, А.КЛЮЄВ 25-26 березня бере участь у щорічному Брюссельському форумі.