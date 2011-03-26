Анонс на 28 березня

* Відбудеться розширена апаратна нарада Київської міської державної адміністрації. Порядок денний: Про заходи, пов`язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи; Інформація про підготовку та проведення заходів, пов`язаних з роковинами Чорнобильської катастрофи та ін.

* Круглий стіл на тему: «Енергоефективність в Україні. Стан та перспективи». Організатори - Українська конфедерація журналістів та Всеукраїнський прес-центр «Укрінформ». Питання: Паливно-енергетичний комплекс: потенціал і його відповідність реаліям виробництва і споживання. Перспективи світової та вітчизняної ядерної енергетики з урахуванням застережень, які виникли у світі після подій на АЕС "Фукусіма-1", в результаті цунамі і землетрусу в Японії. Виробництво енергоефективних приладів та обладнання в Україні. Можливості, стандарти і шлях від внутрішнього на зовнішній ринок. Альтернативна енергетика та альтернативні види палива в сучасному енергоспоживчому секторі та ін

* Відбудеться прес-конференція Ліги страхових організацій на тему: "Спрощена система оподаткування страхових агентів, посередників та оцінювачів страхового ринку". Учасники: голова Держкомісії з регулювання ринків фінпослуг України Василь Волга, президент Ліги страхових організацій України Наталія Гудима, директор ТОВ "Страховий брокер «Дедал» Ібрагім Габідулін, гендиректор «АссісТАС» Інга Сулінчак.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як безкарно шахраї захоплюють у Києві майно Київської громади". Питання: Чи правильне рішення виніс суддя Зубков щодо незаконної прибудови? Ознайомлення суспільства з обставинами суперечливого питання про знесення незаконної прибудови до будинку га вул. Франка, 34/33 у Шевченківському районі міста Києва. В роботі візьме участь Олександр Гавриш, представник співвласника будинку 33/34 на вул. Франка у Шевченківському районі міста Києва.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Війна за частоти, або як реформується український медіапростір?". Учасники: Оксана Єлманова, член Нацради України з питань телебачення і радіомовлення; Тетяна Лебедєва, почесний голова Незалежної асоціації телерадіомовників, екс-член Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Модератор - директор інформагентства "ГолосUA" Оксана Ващенко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Чого бояться зернотрейдери: реальної дискримінації або необхідності виконувати «невластиві» їм функції та обов`язки фінансування виробництва?» Про різні проблеми організації та роботи зернового ринку, в т.ч. механізми експорту зерна та прийняття знаменитого законопроекту № 8163 розкажуть: Геннадій Новіков, гендиректор ПП «Аскон» (смт Якимівка, Запорізька обл.), голова Аграрного союзу України; Микола Стрижак, керівник фермерського господарства «Каунас» (Знам`янський р-н, Кіровоградська обл.); віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України; Валерій Геєць, академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування

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