Рада НАТО узяла себе командування військовою операцією в Лівії

Рада НАТО на рівні послів 28 країн-членів військово-політичного блоку в неділю офіційно ухвалила рішення про взяття на себе командування військовою операцією в Лівії.

Як передає агентство Рейтер з посиланням на представника Альянсу, таким чином, НАТО вирішила виконати всі аспекти резолюції Ради безпеки ООН від 17 березня.

"Сьогодні НАТО прийняла рішення виконати всі аспекти резолюції РБ ООН 1973 по захисту цивільних громадян і територій, заселених цивільними громадянами, від загрози атак з боку режиму КАДДАФІ", - цитує агентство представника НАТО.

РБ ООН 17 березня прийняла резолюцію, що передбачає введення безполітної зони над Лівією і дає можливість проводити іноземну військову операцію проти сил Муамара КАДДАФІ.

В операції, що почалася 19 березня і одержала найменування "Одіссея Світанок", бере участь низка країн, зокрема Великобританія, Франція, США, Канада, Бельгія, Італія, Іспанія, Данія.