Янукович називає цілком природним порушення кримінальної справи стосовно Кучми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає цілком природним порушення кримінальної справи стосовно колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю українським журналістам в Сінгапурі.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що у правовій державі потрібно нарешті дати відповідь на те, що вже багато років всім відомо.

«Треба набратись терпіння і культури певної суспільству, щоб не робити ніяких сенсацій – є процедура, яку необхідно пройти», - сказав він.

Президент зауважив, що для фахівців, юристів нічого дивного у цьому процесі немає.

«До речі, як і немає ніяких свіжих нових в цій справі. Тобто, вони всі давно відомі, тільки зараз вони складаються у певний процес, який вже іде на завершення і треба отримати відповідь», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що багато років держава не давала відповіді на це запитання, і потрібно це зробити зараз.

Водночас глава держави відкинув звинувачення, що в цьому процесі є політична складова.

«Плітки, що цей процес перетворюється на сучасний політичний процес, я скажу, це тільки плітки», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Безумовно, неприємно Леоніду Даниловичу, йому, як кажуть, не позаздриш, але треба завершувати, врешті-решт, колись. І досить спати на снодійних пігулках – треба колись жити, а для цього необхідно дати відповідь на це питання і закінчити», - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що в даному випадку відповідь може дати лише суд, і в правовій державі ніхто не може звинувачувати людей без рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.