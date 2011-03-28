Лавров: Рада безпеки ООН не санкціонувала втручання коаліції у внутрішній конфлікт у Лівії

Москва. Рада безпеки ООН не санкціонувала втручання коаліції у внутрішній конфлікт у Лівії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Ми вважаємо, що втручання коаліції у внутрішню громадянську війну не санкціоноване резолюцією Ради безпеки ООН», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, ЗМІ різних країн цитують посадовців, які підтверджують, що коаліція в Лівії переслідує мету – захист цивільного населення, але з іншого боку надходять повідомлення - і вони не спростовуються - про завдання авіацією коаліції ударів по колонах військ лідера Лівії Муаммара КАДАФФІ.

С.ЛАВРОВ також відзначив, що РФ стурбована повідомленнями про жертви серед мирного населення в результаті авіаударів, і ця інформація має бути перевірена спецпредставником Генерального секретаря ООН.

Водночас, С.ЛАВРОВ повідомив, що рішення НАТО проводити операцію в Лівії відповідає резолюції Радбезу ООН, де сказано, що утримувати «режим безполітної зони можуть як готові до цього країни, так і міжнародні організації, однією з них є НАТО».

При цьому він зазначив, що ці повноваження можуть реалізуватися з однією єдиною метою – захистом цивільного населення.

На думку С.ЛАВРОВА, міжнародне співтовариство має сприймати ситуацію у Лівії як громадянську війну, і необхідно негайно припинити вогонь і почати мирні переговори.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію 1973, що передбачає введення безполітних зон над Лівією і вживання всіх необхідних заходів для захисту мирних громадян від сил лівійського лідера М.КАДДАФІ.

Міжнародна коаліція, до якої увійшли США, Велика Британія, Франція, Італія, Канада та інші країни, в ніч на 20 березня почала операцію «Одіссея. Світанок». У рамках операції літаки ВВС коаліції завдають авіаударів по силах М.КАДДАФІ.

27 березня Рада НАТО на рівні послів 28 країн - членів військово-політичного блоку офіційно прийняла рішення про взяття на себе командування військовою операцією в Лівії.

Конфлікт у Лівії почався в середині лютого, коли в країні почалися виступи з вимогою відходу лідера країни М.КАДДАФІ, який править більш як 40 років. Згодом вони переросли в збройне протистояння між урядовими силами і бунтівниками. Міжнародні організації заявляють про тисячі жертв зіткнень повстанців з урядовими військами, влада Лівії це заперечує.