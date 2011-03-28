Головне на 28 березня

Фінанси

Виплати вкладникам «Родовід Банку» почнуть через місяць після ухвалення постанови

Виплату коштів вкладникам «Родовід Банку» планується почати через місяць після ухвалення постанови про переведення депозитів із «Родовід Банку» у ВАТ «Ощадбанк».

Про це йдеться в повідомленні «Ощадбанку», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні зазначається, що після ухвалення відповідної постанови Кабінету Міністрів України всі вклади з ПАТ «Родовід Банк», враховуючи нараховані відсотки за умовами депозитних договорів, будуть передані ВАТ «Ощадбанк».

У банку зазначають, що оскільки технологія переведення вказаних вкладів передбачає створення реєстру, це потребуватиме певного часу. В «Ощадбанку» вже розпочато підготовчий процес для забезпечення максимально швидкого проведення виплат.

«Запевняємо вас, що «Ощадбанк» докладе максимум зусиль для того, щоб провести виплати на належному рівні й забезпечити комфортні умови для вкладників «Родовід Банку». Водночас звертаємося до вас із проханням поставитися з розумінням до того, що здійснити обслуговування 240 тисяч вкладників у найкоротші терміни надзвичайно складно. Виплати планується розпочати в місячний термін після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України», – йдеться в повідомленні «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (Київ) зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року в «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

15 березня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» на два місяці – з 16 березня до 16 травня 2010 року.

У травні 2010 року дію тимчасової адміністрації було продовжено до 14 вересня 2010 року.

2 вересня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку на три місяці – з 16 вересня до 15 грудня 2010 року.

14 грудня 2010 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в банку ще на три місяці – з 16 грудня 2010 року до 15 березня 2011 року.

14 березня 2011 року НБУ продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, в результаті чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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В Україні заборгованість із зарплати зросла на 5% – до 1,4 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в лютому 2011 року зросла на 5,3% і на 1 березня становила 1,415 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними статистики, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 березня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 березня становила 290,607 млн. грн. (у лютому 2011 року збільшилася на 15,4%, порівняно з 1 березня 2010 року – скоротилася на 3,8%), у Харківській – 153,202 млн. грн. (у лютому зростання на 1,5%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 19,3%), у Луганській – 123,017 млн. грн. (у лютому зростання на 5,1%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження на 19,1%), у Києві – 151,045 млн. грн. (у лютому зростання на 8,2%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження 5,1%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване в 19 областях України, а також у Севастополі, Києві й АР Крим. Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 5 областях.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 березня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 3,329 млн. грн. (у лютому сума заборгованості знизилася на 25,4%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 63,6%), а також в Івано-Франківській – 7,7827 млн. грн. (у лютому знизилася на 2,6%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 43,7%), Рівненській – 7,86 млн. грн. (у лютому знизилася на 4,3%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 60,4%) і Севастополі – 10,314 млн. грн. (у лютому зростання на 10%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження на 3,4%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн. У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

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ПЕК

НКРЕ підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на 2,9%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила прогнозну оптову ціну на електроенергію на квітень порівняно з березнем на 2,9% - до 577,98 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора № 378 від 24 березня.

Таким чином, з початку року прогнозна оптова ціна зросла на 9,6% - з 527,12 грн. за МВт/год, встановлених на січень, до 577,98 грн. за МВт/год на квітень.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ прогнозує, що в 2011 році оптова ціна електроенергії на Оптовому ринку електроенергії в Україні зросте на 15-17%.

Довідка УНІАН. Прогнозна оптова ринкова ціна електроенергії розраховується з урахуванням прогнозної структури її виробництва і обсягів дотаційних сертифікатів. Енергопостачальні компанії враховують прогнозну ринкову ціну електроенергії при розрахунку роздрібних тарифів.

У 2010 році рівень прогнозної оптової ціни зріс на 13,8% - з 441,4 грн., встановлених на січень, до 502,5 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

За 2009 рік рівень прогнозної оптової ціни зріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених на січень, до 428,55 грн за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Прогнозна оптова ціна електроенергії в 2008 році збільшилася на 46,3% - з 270,12 грн., встановлених для січня, до 395,17 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

У 2007 році прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію зросла на 20,9% - до 264,82 грн. за МВт/год (без ПДВ).

Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію в 2006 році зросла на 16,05% - з 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/год (без ПДВ).

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Білорусь скоротила забір нафти з «Одеса-Броди» через ремонт на Мозирському НПЗ

Білорусь скоротила обсяги забору нафти з нафтопроводу «Одеса-Броди» через плановий капітальний ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це УНІАН повідомив заступник генерального директора Білоруської нафтової компанії Андрій ШИШКО.

«На Мозирському НПЗ, куди поставляється нафта азербайджанська по трубопроводу («Одеса-Броди» - УНІАН), плановий капітальний ремонт на 3 тижні. Фактично завод працюватиме один тиждень при повному завантаженні. У зв`язку з цим просто знижено обсяги купівлі всієї нафти – й російської, й азербайджанської, й венесуельської, яка йде на завод. Через місяць усе ввійде до нормального ритму», - сказав А.ШИШКО.

При цьому він зазначив, що обсяг забору нафти внаслідок ремонту НПЗ буде скорочено приблизно на 40%.

Також, за словами заступника генерального директора, через ремонт на НПЗ і завантаженість нафтових резервуарів буде відкоригований графік заміщення в нафтопроводі технологічної нафти Urals на Azeri Light. Якщо раніше планувалося, що заміщення буде проведено до квітня, то нові терміни можна буде визначити після 14 квітня.

«Всі ці обсяги зав`язані на резервуари гомельської «Дружби» й Мозирського НПЗ. Вони зараз просто повні», - зазначив А.ШИШКО.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на неофіційні джерела, з середини минулого тижня в нафтопровід «Одеса-Броди» з азербайджанської сторони не надходить нафта, яка прокачується в порядку заміщення венесуельської нафти, а білоруська сторона не проводить забір нафти з нафтопроводу.

Перший віце-прем`єр-міністр Білорусі Володимир СЕМАШКО спростував інформацію про те, що РБ відмовилася від закупівель нафти у Венесуели.

«Ні від чого Білорусь не відмовлялася й не збирається відмовлятися», - сказав він у коментарі УНІАН.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса-Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.

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Для повного зняття з експлуатації ЧАЕС необхідно близько 100 років

Чорнобиль. Для повного зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС необхідно близько 100 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро БОБРО.

«Весь період зняття з експлуатації ЧАЕС розрахований на сто років», - сказав він.

Фахівець зазначив, що це пов’язано зі значним радіоактивним забрудненням обладнання і території.

За словами Д.БОБРО, те саме стосується і об’єкту «Укриття» над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Він пояснив, що причиною такого значного терміну є те, що це небезпечні з точки зору радіаційної безпеки об’єкти. За його словами, потрібен значний час для зменшення радіоактивації конструкцій реактора та інших частин цього об’єкту.

Д.БОБРО сказав, що зараз надзвичайно важко оцінити загальну вартість зняття з експлуатації ЧАЕС протягом зазначеного строку. Разом з тим він додав, що на найближчі п’ять років на ці цілі необхідно виділяти близько 1 млрд. грн. щорічно.

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ЄС закликає Москву не блокувати «Набукко»

Брюссель. Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР закликав Росію припинити тиск на країни Центральної Азії, який може блокувати розвиток проекту «Набукко».

Про це повідомляє сьогодні AFP.

«Набукко» не є прямим конкурентом «Південному потоку», - сказав він.

«Я ціную Росію як партнера в питаннях російського газу, але що стосується газу з третіх країн, я віддаю перевагу найкоротшому шляху, а не шляху, який робить круг через Росію», - додав єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, проект «Набукко» передбачає будівництво газопроводу протяжністю 3300 кілометрів для доставки газу з Центральної Азії до Європи через Азербайджан і Туреччину.

Вартість проекту оцінюється в 7,9 млрд. євро. Передбачається, що в будівництві газопроводу візьмуть участь австрійська OMV, угорська MOL, румунська Transgaz, болгарська Bulgargaz, турецька BOTAS і німецька RWE.

Консорціум сподівається, що проект може бути реалізований вже в 2014 році.

Потенційна потужність газопроводу – 31 млрд. кубометрів газу на рік.

«Південний потік» - система газопроводів, яка повинна з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід повинен пройти по дну Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль піде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію й Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як 2000 метрів, проектна потужність - 63 млрд. кубометрів газу на рік. За припущенням, початок постачання – 2015 рік.

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Соцполітика

Кількість заявок на отримання статусу біженця зменшується - ООН

Відомство ООН у справах біженців зареєструвало минулого року подальше зменшення числа заявок на отримання статусу біженця у західних країнах, передає Радіо “Свобода”.

За даними ООН, оприлюдненими у спеціальній доповіді, в 2010 році уряди промислово розвинених країн одержали близько 360 тисяч прохань про надання статусу біженця, що на 5% менше, ніж у 2009 році, і на 42% менше, ніж в 2001-му.

Нинішня тенденція пояснюється більш суворими правилами, які були введені для іммігрантів властями Мальти, Італії та Греції.

Найпривабливішою країною для біженців протягом п`яти років залишаються США - туди минулого року звернулися 55 тис. біженців. Третина з них – китайці, повідомляє Бі-Бі-Сі.

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Уряд планує в квітні підготувати Держпрограму соцекономрозвитку на 2012 рік

Кабінет Міністрів України планує в квітні закінчити підготовку Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2012 рік.

Про це йдеться в розміщеному на сайті уряду розпорядженні Кабміну №219 від 21 березня ц.р. про затвердження концепції програми.

Цим же розпорядженням скасовано дію розпорядження Кабміну від 5 січня 2011 року, згідно з яким програма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік мала бути подана на розгляд уряду 6 червня.

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Фондовий ринок

Умови договору купівлі-продажу «Криворіжсталі» виконуються належним чином - ФДМУ

Умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" («Криворіжсталь») за підсумками діяльності за 2010 р. виконуються належним чином, зокрема щодо соціального блоку зобов`язань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України, такі результати проведеної в березні цього року перевірки виконання інвестором своїх інвестзобов`язань.

Як відзначили у ФДМУ, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації 24 березня цього року провела виїзне засідання на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". На засіданні обговорювалися питання виконання умов договору. Членами комісії була дана позитивна оцінка стану виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За інформацією ФДМУ, проведені впродовж 2010 р. спільні консультації представників Фонду держмайна, адміністрації комбінату, власника, ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості та профспілкового комітету підприємства дозволили вирішити такі важливі питання, як продовження будівництва житла для робітників, забезпечення дотримання соціальних стандартів (з оплати праці, стимулювання, оздоровлення), розробка методики розрахунку мінімального стандарту оплати праці працівників, зайнятих в основних цехах. Загальний обсяг витрат на охорону праці та соціально-побутові цілі становив 196 млн. 198,6 тис. грн. З 1 квітня 2011 р. на підприємстві підвищено тарифні ставки працівникам і посадові оклади керівникам, фахівцям і службовцям на 7%, що повною мірою дозволило забезпечити вимоги законодавства і договору щодо рівня соціальних стандартів. Житлова програма на 2010 р. виконана в повному обсягу, введено в експлуатацію 2 житлових будинки на 164 квартири. Ведеться будівництво двох нових будинків на 285 квартир, які планується передати працівникам ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" безплатно в 2011 р.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2009 році скоротив виробництво основних видів продукції на 17,2-21,6%.

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ФДМУ передав Брянському машзаводу «Луганськтепловоз»

Фонд державного майна України і ЗАТ управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод (Російська Федерація) підписали акт прийому-передачі 76,001% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у прес-службі, Фонд держмайна також повідомив про підписання цього акту і перехід права власності компанії-регистратору “Луганськтепловозу", яка має зарахувати акціонером 76% акцій підприємства Брянський машзавод.

Раніше, 21 березня 2011 року, ФДМУ і ЗАТ управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація) уклали договір, що передбачає «залік стрічних однорідних вимог».

Постановою Господарського суду Києва від 21 березня 2011 р. було затверджено мирову угоду між ФДМУ і покупцем «Луганськтепловозу».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження від 21 липня 2010 р. зі змінами від 15 грудня 2010 р. щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловозу» – ЗАТ «УК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями і укладення між сторонами мирової угоди.

Нагадаємо, Київський господарський апеляційний суд у грудні 2010 року задовольнив апеляцію управляючої компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, що визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Рішення Господарського суду Києва було ухвалене за позовом Фонду держмайна від 8 жовтня 2010 р. щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

15 червня 2010 р. управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить до російського «Трансмашхолдингу», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін збільшив кошторис будівництва аеровокзалу в аеропорту «Львів»

Кабінет Міністрів України розпорядженням №210-р від 17 березня ц.р. затвердив скоректований проект і титул будівлі нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", збільшивши загальну кошторисну вартість будівництва на 498 млн. грн. – до 1 млрд. 419 млн. 785,97 тис. грн.

Текст відповідного документа розміщено на сайті Кабміну.

Документом визнано таким, що втратило силу, розпорядження уряду №1160 від 23 вересня 2009 року "Про затвердження проекту і титулу будівлі нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів", яким було затверджено загальний кошторис у 921 млн. 362 тис. грн.

Новим розпорядженням змінюється загальний кошторис до більш як 1,4 млрд. грн., зокрема вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 603 млн. 840,36 тис. грн. (згідно з розпорядженням 2009 року – 386 млн. 371 тис. грн.), устаткування – 507 млн. 561,459 тис. грн. (згідно з розпорядженням 2009 року – 349 млн. 025 тис.).

Згідно з документом, із загальної кошторисної вартості вже виконано (станом на 1 грудня 2010 р.) робіт на суму 292 млн. 591,406 тис. грн.

Будівництво, почате в 2009 році, планується завершити в 2011 році. Відповідно до документа, площа аеровокзалу становитиме більш як 112 тис. кв. м, пропускна спроможність – 1 тис. пасажирів на годину, кількість машиномісць – 1100, площа автостоянок – 27 тис. 581,7 кв.м.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» – найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею.

Проектувала новий термінал аеропорту компанія «Тебодін Україна». У серпні 2010 року уряд затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для реконструкції існуючого пасажирського терміналу державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів». Згідно з документом, терміни будівництва – 2010-2011 рр., розрахункова вартість – 197,7 млн. грн., проектна організація – «Тебодін Україна».

Також Кабмін затвердив титул на виконання проектно-дослідницьких робіт для будівництва зовнішніх мереж аеропорту. Вартість цього будівництва – 112,3 млн. грн., термін – 2010-2011 рр.

Урочисте відкриття нового терміналу аеропорту «Львів» заплановане на 25 листопада 2011 року.

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«Укрзалізниця» до Великодня призначила 13 додаткових потягів

Станом на 28 березня п.р., залізниці України призначили 13 додаткових потягів на період напередодні і під час Великодневих свят для задоволення підвищеного попиту на перевезення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 7 потягів призначила Південно-Західна залізниця, по 2 - Придніпровська і Донецька залізниці і по одному - Львівська і Південна.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.

Південно-Західна залізниця призначила: потяг № 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 21, 22, 23, 24/04, з Ужгорода 22, 23, 24, 25/04; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 23, 25/04, з Івано-Франківська 23, 25/04; № 525/512 Київ - Мукачеве відправленням з Києва 21/04, з Мукачевого 22/04; № 253 Київ - Львів відправленням з Києва 23/04; № 501/592 Київ - Львів відправленням з Києва 21/04, зі Львова 22/04; № 529 Київ - Львів відправленням з Києва 22/04; № 591 Київ - Тернопіль відправленням з Києва 23/04.

Придніпровська залізниця призначила потяг № 238/237-294/293 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя з 20/04 до 12/05 щоденно, окрім 22, 24/04, з Києва з 21/04 до 13/05 щоденно, окрім 23, 25/04; № 146/145 Сімферополь - Київ відправленням з Сімферополя 21, 25/04, з Києва 22, 26/04.

Донецька залізниця призначила потяг № 524/523 Луганськ - Київ відправленням з Луганська 21, 25/04, з Києва 22, 26/04; № 577/578-576/575 Донецьк - Київ відправленням з Донецька 21, 25/04, з Києва 22, 26/04.

Львівська залізниця призначила потяг № 147/148 Київ - Львів - Київ відправленням з Києва і Львова 22, 23, 25/04, Південна залізниця - № 175/176 Харків - Сімферополь відправленням з Харкова 23/04, з Сімферополя 23/04.

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Уряд звільнив трьох заступників гендиректора «Укрзалізниці»

Кабінет Міністрів України звільнив трьох заступників генерального директора «Укрзалізниці».

Відповідні розпорядження від 28 березня розміщені на сайті уряду.

Розпорядженням від 28 березня 2011 р. №227-р з посади заступника гендиректора звільнено Юрія ДЖУСА №228-р — Артема ЛАЗНЮ №229-р — Віктора ЧОРНОГО.

Усіх звільнено за власним бажанням.

Нагадаємо, Ю.ДЖУС і В.ЧОРНИЙ були призначені на посаду в січні 2008 р., А.ЛАЗНЯ — в січні 2010 р.

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Кабмін звільнив з посади начальника Одеської залізниці Левицького

Кабінет Міністрів України звільнив Іллю ЛЕВИЦЬКОГО з посади начальника Одеської залізниці.

Розпорядження від 28 березня №230-р розміщене на сайті уряду.

І.ЛЕВИЦЬКОГО звільнено згідно з його заявою і в зв`язку з виходом на пенсію.

Нагадаємо, І.ЛЕВИЦЬКИЙ обіймав цю посаду з лютого 2008 р. Раніше він уже очолював ОЗ і пішов з посади у червні 2005 року.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця – одна з шести залізниць України, яка входять до складу Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

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«Візз Ейр Україна» почала здійснювати рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни)

Лоу-кост авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» з 27 березня 2011 р. перейшла з аеропорту «Бориспіль» до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у компанії, всі рейси тепер здійснюватимуться із Жулян.

Зокрема, у суботу із Жулян було здійснено перші внутрішньоукраїнські рейси - до Сімферополя, а також міжнародні рейси до Німеччини, Норвегії.

Нагадаємо, в січні ц.р. «Візз Ейр Україна» заявила про намір у літньому розкладі змінити аеропорт базування в Києві і почати здійснення рейсів з аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль» з 27 березня 2011 р.

Як повідомив виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН, «цей аеропорт більш цікавий з погляду нашої бізнес-моделі».

За його словами, лоу-кост перевізники, як правило, працюють не в головних аеропортах, оскільки ті є витратними з погляду обслуговування.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту і зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320. Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоу-кост авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Авіакомпанії групи здійснюють перельоти на 34 авіалайнерах Airbus A320 з 12 баз в Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Україні та Республіці Чехія. У квітні 2011 року Wizz Air планує відкрити нові бази в Белграді (Сербія) і Вільнюсі (Литва).

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Японія

На "Фукусімі-1" рівень радіації у 100 тисяч разів перевищує допустимий

У Японії на АЕС "Фукусіма-1", потерпілій від землетрусу і цунамі, зафіксовано найвищий рівень радіації з моменту аварії 11 березня.

У воді, що циркулює у системі другого енергоблоку, радіаційний фон у 100 тисяч разів перевищує допустимий показник, передає Радіо “Свобода”.

У морській воді в районі АЕС вміст радіоактивних елементів перевищує норму в 1 тисячу 850 разів.

Деякі експерти вважають, що ситуація на "Фукусімі" ще складніша.

Евакуйовано люди, які живуть у 20-кілометровій зоні в районі станції.

Відзначено зараження питної води і деяких видів продуктів харчування у столиці країни Токіо, розташованому за 240 кілометрів на південь від "Фукусіми".

Число загиблих або зниклих безвісти в результаті стихійного лиха в Японії перевищує 27 тисяч осіб.

Тим часом, на сході Японії сьогодні вранці стався землетрус магнітудою 6,5 балів.

Повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

Геологічна служба США рекомендує японським властям оголосити про загрозу цунамі. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

УНІАН