Курс НБУ на 29.03.11

Офіційний курс НБУ на 29.03.11100 USD США - 796.0000 (на 28 березня - 796.0000)100 EUR - 1116.9472 (на 28 березня - 1123.5540)10 RUR - 2.8017 (на 28 березня - 2.8203)Облікові курси банківських металів на 29.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113032.00 (на 28 березня-114146.40)961XAG10Срібло-2914.95 (на 28 березня-2999.33)962XPT10Платина-137548.80 (на 28 березня-138981.60)964XPD10Паладій-58904.00 (на 28 березня-59620.40)

Офіційний курс НБУ на 29.03.11 100 USD США - 796.0000 (на 28 березня - 796.0000) 100 EUR - 1116.9472 (на 28 березня - 1123.5540) 10 RUR - 2.8017 (на 28 березня - 2.8203) Облікові курси банківських металів на 29.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 113032.00 (на 28 березня - 114146.40) 961 XAG 10 Срібло - 2914.95 (на 28 березня - 2999.33) 962 XPT 10 Платина - 137548.80 (на 28 березня - 138981.60) 964 XPD 10 Паладій - 58904.00 (на 28 березня - 59620.40)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter