Анонс на 29 березня

* Відбудеться Шведсько-український бізнес-форум у рамках офіційного візиту в Україну міністра торгівлі Швеції Єви Берлінг.

* Розпочне роботу Міжнародна конференція «Розвиток об`єднань співвласників багатоквартирних будинків у контексті реалізації реформи житлово-комунального господарства в Україні». Учасники: Віктор Тихонов, віце-прем`єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Ірина Акімова, перший заступник голови АПУ; Володимир Рибак, голова Комітету ВР України з питань будівництва, містобудування і ЖКГ та регіональної політики та ін.

* Засідання тематичного прес-клубу на тему: «З питань реформування місцевого самоврядування та розвитку житлово-комунального господарства». Учасники: Юрій Хіврич, перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України; Наталія Олійник, директор департаменту стратегії реформування та розвитку ЖКГ Міністерства.

* Відбудеться тристороння науково-практична конференція на тему: «Колективні договори та угоди як ефективна передумова конкурентоспроможності та соціального прогресу». Організатор - Кабінет Міністрів України за участю всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців і всеукраїнських профспілок.

* Круглий стіл на тему: «Державна політика подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: час змін настав». Учасники: Ю.Андрєєв, президент ВГО «Союз Чорнобиль України», К.Ващенко, заступник міністра праці та соціальної політики, А.Гайсенко, заввідділом протиракової боротьби Національного інституту раку МОЗ України; С.Лінник, директор департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; А.Семинога, голова Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, М. Присяжнюк, міністр аграрної політики України та ін.

* Прес-конференція на тему: "Податковий кодекс із 1 квітня - "правила гри" для бізнесу". Учасники: перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ІСС Ukraine) Володимир Щелкунов; адвокат Адвокатського об`єднання "Волков і Партнери" Тарас Розпутенко, партнер Адвокатського об`єднання Arzinger Павло Ходаковський.

* Круглий стіл на тему: "Український ринок сонячної енергії: усунення перешкод до зростання". Організатор - компанія Sharp. Компанія Sharp проанонсує свої плани щодо українського ринку сонячної енергетики. Учасники: Петер Тіле, виконавчий віце-президент, Sharp Energy Solution Europe; Барбара Рудек, менеджер з питань стратегії та державної політики, Sharp Energy Solution Europe; Тадаші Ідзава, надзвичайний і повноважний Посол Японії в Україні; Микола Пашкевич, голова Державного агентства України з енергоефективності та енергозбереження (НАЕР), Сергій Орленко, голова Державного агентства екологічних інвестицій України та ін.

* Відбудеться з`їзд працівників легкої промисловості України, на якому обговорять питання про шляхи подолання проблем, продиктованих нагальними економічними і соціальними реформами, а також новими викликами світового ринку. Організатори: Українська асоціація підприємств легкої промисловості, ВО роботодавців легкої промисловості, Київський національний університет технологій та дизайну.

* Відбудеться брифінг, присвячений стану реалізації міжнародних проектів на Чорнобильскої АЕС. Учасники: голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Володимир Холоша, віце-президент ЄБРР Хорст Райхенбах та директор Департаменту Ядерної Безпеки ЄБРР Вінс Новак.

* Відбудеться засідання Робочої групи І «Україна - ЄС: на шляху до політичної асоціації» Національного Конвенту Україні з Європейської інтеграції на тему: «Перспективна модель «політичної асоціації» з ЄС для України». Організатори: Національний інститут стратегічних досліджень, Український незалежний центр політичних досліджень у партнерстві з Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики (м. Братислава) за підтримки Словацького агентства міжнародного розвитку (Slovak Aid).

* Прес-конференція для журналістів іноземних медіа на тему: «Чому експерти України не згодні з позицією Світового Банку та ЄС про корупційні ризики тендерного закону № 7532». Учасники: В.Кравчук, експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; В.Дубровський, Центр соціально-економічних досліджень; Д.Ляпін, голова Інституту свободи і власності; А.Марусов, журналіст видання «Дзеркало тижня». Організатори - Партнерство «Новий Громадянин», Громадська експертна Рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС та громадське Партнерство «За добропорядні державні закупівлі в Україні» за підтримки Міжнародного Центру перспективних досліджень.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто хоче позбавити Україну почесного права участі в миротворчих і гуманітарних місіях ООН?». Мова піде про компанії ЗАТ «Українські вертольоти» (єдиний український офіційно акредитований вертолітний оператор ООН). Робота українських льотчиків, які в рамках гуманітарних місій проводять масштабні рятувальні роботи в різних куточках світу, постраждалих від землетрусів, повеней та епідемій, високо оцінена керівництвом ООН. Чи має при цьому значення, хто представляє Україну - військовий контингент або приватна компанія? Як захищені військові і цивільні льотчики під час виконання миротворчої місії? Чи беруть українські політики на себе відповідальність за наслідки, вимагаючи розірвання міжнародних договорів в односторонньому порядку? Керівництво компанії ЗАТ «Українські вертольоти» оприлюднить Звернення до Президента України про підтримку українських льотчиків у виконанні миротворчої місії і затвердження авторитету України на міжнародній арені.

* Відбудеться підписання Галузевої угоди між Міністерством соціальної політики України та профспілками працівників соціальної сфери та працівників державних установ на 2011-2013 рр. Сторони будуть представляти: віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, голова Профспілки працівників соціальної сфери України Володимир Тьоткін та голова Профспілки державних установ України Тетяна Нікітіна.

* Голова правління ПАТ "АК "Київводоканал" Валерій Ченчевий проведе пряму "гарячу лінію" з жителями, чиї проблеми з водопостачанням не вирішують протягом довго часу. Також в "гарячій лінії" візьмуть участь: директор департаменту водопровідного господарства Володимир Дараган, директор департаменту каналізаційного господарства Микола Кислий, директор розрахункового департаменту Віорел Ханкевич, директор технічного департаменту Едуард Гльоза і директор управління екологічного нагляду Роман Квашнін.

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