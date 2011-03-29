Курс НБУ на 30.03.11

Офіційний курс НБУ на 30.03.11100 USD США - 796.0000 (на 29 березня - 796.0000)100 EUR - 1119.6536 (на 29 березня - 1116.9472)10 RUR - 2.8084 (на 29 березня - 2.8017)Облікові курси банківських металів на 30.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-112554.40 (на 29 березня-113032.00)961XAG10Срібло-2914.95 (на 29 березня-2914.95)962XPT10Платина-138902.00 (на 29 березня-137548.80)964XPD10Паладій-59222.40 (на 29 березня-58904.00)

Офіційний курс НБУ на 30.03.11 100 USD США - 796.0000 (на 29 березня - 796.0000) 100 EUR - 1119.6536 (на 29 березня - 1116.9472) 10 RUR - 2.8084 (на 29 березня - 2.8017) Облікові курси банківських металів на 30.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 112554.40 (на 29 березня - 113032.00) 961 XAG 10 Срібло - 2914.95 (на 29 березня - 2914.95) 962 XPT 10 Платина - 138902.00 (на 29 березня - 137548.80) 964 XPD 10 Паладій - 59222.40 (на 29 березня - 58904.00)

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