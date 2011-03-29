Анонс на 30 березня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Державна іпотечна установа проведе нараду на тему: «Напрямок фінансування банків-партнерів для завершення будівництва житла та відновлення ринку іпотечного кредитування». Питання: Стан та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в України; Програма ДІУ підтримки завершення будівництва та придбання житла за допомогою іпотечного кредитування через механізм рефінансування ДІУ банків-партнерів; Основні принципи взаємодії ДІУ з банками.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Економічний розвиток України. Підсумки І кварталу 2011 року: досягнення та прорахунки». Учасники: президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України Володимир Лановий, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України (Атомпрофспілки) на тему: "Особливо важка ситуація, або Розпад Чорнобильської зони відчуження". Про вкрай тривожний і загрозливий стан справ на радіаційно небезпечній території навколо ЧАЕС, надзвичайно складні умови для проведення робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС через хронічне, а на 2011 рік – катастрофічне бюджетне недофінансування програм ЧАЕС і зони відчуження повідомлять ЗМІ голова Атомпрофспілки Валерій Матов, представник профспілки в Чорнобильській об`єднаній організації Микола Тетерін і голова профкому ДСП ЧАЕС Євген Козлов.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, на якій будуть презентовані результати аналітичного дослідження Центру досліджень корпоративних відносин на тему: «Актуальні проблеми розвитку депозитарної системи України та шляхи їх вирішення». Учасники: Василь Роговий, голова наглядової ради Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, В`ячеслав Бутко, віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин, Олексій Сухоруков, керуючий директор інвестиційної групи "Універ".

* Круглий стіл на тему: «Больові точки АПК Україна». Організатор - Міжнародна інвестиційна компанія SigmaBleyzer. Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Віктор Андрієвський, директор Інституту розвитку аграрних ринків; Володимир Лапа, гендиректор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Джон Шморгун, президент агрохолдингу Harmelia.

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