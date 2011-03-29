Головне на 29 березня

Фінанси

Держборг України в лютому зріс на 2,9% – до 56,2 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2011 року становив 445 млрд. 739 млн. 220,68 тис. грн., або 56 млрд. 204 млн. 272,07 тис. дол., що на 2,9% більше показника на кінець січня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 28 лютого 2011 р. становив 291 млрд. 065 млн. 729,02 тис. грн. (65,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 36 млрд. 701 млн. 139,73 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 673 млн. 491,66 тис. грн. (34,7%), або 19 млрд. 503 млн. 132,34 тис. дол.

Державний борг України на кінець лютого 2011 р. становив 336 млрд. 516 млн. 625,22 тис. грн. (75,5%), або 42 млрд. 432 млн. 146,6 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 195 млрд. 588 млн. 384,96 тис. грн. (43,88%), або 24 млрд. 662 млн. 184,27 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 140 млрд. 928 млн. 240,26 тис. грн. (31,62%), або 17 млрд. 769 млн. 962,33 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 109 млрд. 222 млн. 595,46 тис. грн. (24,5%), або 13 млрд. 772 млн. 125,47 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 477 млн. 344,06 тис. грн. (21,42%), або 12 млрд. 038 млн. 955,46 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 745 млн. 251,40 тис. грн. (3,08%), або 1 млрд. 733 млн. 170,01 тис. дол.

У січні-лютому 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 13 млрд. 503 млн. 810,49 тис. грн. (3,12%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні та дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 13 млрд. 775 млн. 280,97 тис. грн. (7,58%), державний внутрішній борг зріс на 733,86 млн. грн. (0,52%).

Гарантований державою борг України збільшився на 462,4 млн. грн.

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Уряд ініціюватиме ухвалення законопроекту про легалізацію зарплат

Уряд ініціюватиме ухвалення законопроекту про легалізацію заробітних плат та найближчим часом планує оприлюднити проект відповідного документу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні у виступі на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя».

«Наприкінці тижня ми, скоріше за все, оприлюднимо три закони: по легалізації заробітної плати і легалізації робочих місць, і ми почнемо обговорення цього закону. Хотілося б ще на цій сесії прийняти відповідні рішення про зміни трудового законодавства», - сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, ухвалення відповдіних документів сприятиме збільшенню доходів Пенсійного фонду.

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Банк «Надра» збільшить статутний капітал майже в 10 разів

Тимчасовий адміністратор ПАТ «КБ «Надра» 28 березня 2011 прийняв рішення про проведення додаткової емісії, у результаті якої статутний капітал банку збільшиться з 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн.

Про це повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести закрите розміщення 350 млн. простих іменних акцій у бездокументарній формі номінальною вартістю 10 грн. кожна.

Також вказується, що проведення додаткової емісії акцій може призвести до зміни часток акціонерів банку, які вже володіють більше 10% його акцій.

Як повідомляв УНІАН, з 10 лютого 2009 року в банку «Надра» була введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.

11 лютого ц.р. НБУ повідомив про продовження роботи тимчасової адміністрації в банку, при цьому не уточнив, на скільки саме.

Варто відзначити, що 11 лютого 2011 закінчився дворічний, згідно з чинним законодавством - максимально можливий, термін роботи тимчасової адміністрації в банку «Надра».

При цьому в лютому ц.р. Верховна Рада України затвердила поправки до ст. 75 Закону «Про банки і банківську діяльність», продовживши максимально можливий термін роботи тимчасових адміністрацій в банках з 24 до 30 місяців. Закон переданий на підпис Президентові України і чинності ще не набрав.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 22,908 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,547 млрд. грн., зобов`язання - 22,428 млрд. грн., власний капітал - 479,434 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» у 2010 році отримав прибуток 4,74 млн. грн. проти збитку 1,36 млрд. грн. в 2009 році.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

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ПЕК

«Нафтогаз» шукає компанію для аудиту запасів вуглеводнів на своїх родовищах

НАК «Нафтогаз Україна» оголосила тендер із відбору компанії для проведення аудиту запасів вуглеводнів на своїх родовищах.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, аудит буде профінансований за власні та бюджетні кошти. Термін надання послуги - до 2012 року.

Заявки приймають до 27 квітня, тоді ж відбудеться і розкриття конвертів з пропозиціями.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Для будівництва НБК «Укриття» необхідно 990 млн. євро

Обсяг коштів, необхідних для будівництва Нового безпечного конфайнмента (НБК) «Укриття» над зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС, становить 990 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження ЧАЕС Володимир ХОЛОША на спільній з ЄБРР прес-конференції в Києві сьогодні.

При цьому він зазначив, що оцінка вартості будівництва НБК, проведена в 90-х роках минулого століття, становила 768 млн. дол. Різницю в сумах В.ХОЛОША пояснює інфляцією і подорожчанням матеріалів.

Також він нагадав, що для проведення робіт на Чорнобильській АЕС було створено два фонди: Чорнобильський фонд «Укриття», загальна місткість якого мала становити 1,54 млрд. євро, і Фонд «Рахунок ядерної безпеки», з якого, зокрема, планується фінансувати заходи з будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, місткість якого має становити 255 млн. євро.

За словами В.ХОЛОШІ, на сьогодні недофінансування коштів по першому фонду становить 600 млн. євро, по другому - 140 млн. євро. При цьому з обох фондів уже витрачено близько 500 млн. євро на завдання, пов`язані з чорнобильськими проектами.

Він повідомив, що для забезпечення наповнення вказаних вище фондів 19 квітня в Києві пройде зустріч донорів, які забезпечують фінансування чорнобильських проектів.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкта – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки був розроблений консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядчика – консорціуму «КСК» в 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

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Підприємства ТКЕ отримають обсяги природного газу відповідно до рівня його оплати

ДК «Газ України» виділяє підприємствам комунальної теплоенергетики (ТКЕ) планові обсяги природного газу відповідно до рівня його оплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що згідно з даними оперативного моніторингу, станом на 28 березня ц.р. підприємства ТКЕ з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) заборгували ДК «Газ України» 6,2 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»); рівень розрахунків становить 50%.

Найбільшу заборгованість за поточний опалювальний сезон накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,08 млрд. грн.), Дніпропетровської (831 млн. грн.), Харківської (816 млн. грн.), Луганської (353 млн. грн.), Запорізької (322 млн. грн.), Одеської (311 млн. грн.), Київської (233 млн. грн.), Львівської (224 млн. грн.), Полтавської (198 млн. грн.), Житомирської (142 млн. грн.) областей, а також АР Крим (255 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. заборгувала ДК «Газ України» 1,78 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 65%).

Найнижчий рівень оплати демонструють теплопостачальники Закарпатської області (30%), АР Крим (36%), Донецької області, м. Севастополь (по 40%), Луганської (42%), Житомирської (46%), Кіровоградської, Харківської (по 47%), Чернівецької (48%), Волинської, Дніпропетровської (по 49%) областей.

ДК «Газ України» зазначає, що населення загалом сумлінно й своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії. Проте в результаті невиконання окремими тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів України від 03.12.08 №1082, сплачені населенням кошти не надходять у компанію своєчасно.

ДК «Газ України» підкреслює, що природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії, є товаром і купується за імпортними контрактами. Відповідно до діючих контрактів, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язана своєчасно розраховуватися з ВАТ «Газпром». У разі порушення термінів оплати, можуть застосовуватися штрафні санкції, розмір яких може перевищувати вартість отриманого газу.

У зв`язку з цим, ДК «Газ України» вкотре попереджає керівництво теплопостачальних підприємств-боржників про можливість обмеження газопостачання.

Компанія також звертає увагу місцевих органів влади на необхідність впорядкування розрахунків тепловиробників за спожитий газ і швидкого погашення накопиченої заборгованості.

ДК «Газ України» закликає всіх тепловиробників і місцеві органи влади забезпечити виконання рішень уряду щодо повних і своєчасних розрахунків за спожитий газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

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Агро

Україна має намір замінити квотування експорту зерна тарифним регулюванням

Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник голови адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА сьогодні у рамках виступу на українському саміті: "Чи можуть справжні реформи бути реалізованими у житті?".

«31 березня спливає дія квот на експорт зерна, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ зажадав підготувати відповідний акт, відповідно до якого, якщо потрібне обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн., гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування був продовжений до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшений на 1,5 млн. тонн – до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшений на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр агрополітики України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершений аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку з втручанням держави у роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.

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Україна має намір дозволити продаж землі іноземцям

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що в рамках земельної реформи в Україні з 2012 року планується дозволити продаж землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні, виступаючи на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя».

"З 1 січня 2012 року ринок сільськогосподарських земель повинен бути відкритий. Не лише для громадян України, але й для іноземних громадян, які захочуть працювати в цій важливій сфері", - сказала І.АКІМОВА.

За її словами, протягом першого півріччя 2011 року планується розробити й прийняти законодавчу базу, необхідну для здійснення земельної реформи. "Розвиток ринку землі передбачає підготовку законодавчої бази, яка обмежує можливість її неефективного використання. Всі ці закони повинні бути прийняті в першій половині 2011 року, щоб із 2012 року ринок землі запрацював повністю", - підкреслила вона.

І.АКІМОВА також додала, що в першу чергу йдеться про завершення створення земельного кадастру і ведення всіх необхідних реєстраційних документів.

Як повідомляв УНІАН, закон про ринок землі Верховна Рада України планує прийняти в першому кварталі 2011 року. Законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про те, хто має право купувати землю (зокрема, іноземні громадяни не мають права придбання сільгоспземель), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

2 березня Верховна Рада відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель.

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Мінагропрод ініціює створення Державної аграрної страхової компанії

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює створення Державної аграрної страхової компанії.

Проект відповідного розпорядження Кабміну опубліковано на сайті міністерства.

Зазначається, що в сільському господарстві необхідно сформувати систему, яка дозволить забезпечити необхідний рівень функціональної взаємодії трьох головних учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції – сільгоспвиробників, страховиків і держави та посилити контроль за функціонуванням системи агрострахування з боку держави.

Міністерство пропонує створити Державну аграрну страхову компанію (ДАСК) у рамках реалізації концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Планується, що ця концепція буде реалізуватися поетапно. На першому етапі передбачено створення законодавчих умов і розробка відповідних нормативно-правових актів для функціонування системи страхування сільськогосподарської продукції, а також забезпечення формування необхідних інфраструктурних елементів системи; створення ДАСК як самостійного державного підприємства, яке діє на принципах самофінансування й прибутковості.

На другому етапі передбачено впровадження необхідних стандартних страхових продуктів і проведення їх пілотного використання, а також формування необхідних баз даних щодо страхування сільськогосподарської продукції.

Термін впровадження – 1 рік із моменту ухвалення Закону України «Про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою».

Реалізація запропонованого проекту розпорядження потребує виділення коштів із державного бюджету для створення Державної аграрної страхової компанії в сумі, еквівалентній 1 млн. євро (мінімальний розмір статутного фонду страховика), що передбачено статтею 30 розділу III Закону України «Про страхування».

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Будівництво

Попов: будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде зупинено

Питання про припинення будівництва житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде вирішено на користь киян.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ під час робочої наради у лікарні.

Зокрема, він зазначив, що ТОВ «Житло-Буд» в офіційному листі на ім’я голови столичної міськдержадміністрації дало згоду на припинення права користування земельною ділянкою та будівництва житлового будинку по вул. Шовковичній, 39/1-А.

«Хочу запевнити усіх киян, що будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні по вул. Шовковичній, 39/1-А вестись не буде», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житло-Буд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні було прийняте Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови і організували цілодобове чергування. Під час конфлікту відбувалися численні зіткнення активістів - захисників лікарні і представників забудовника.

Під час підготовчих робіт забудовник вирубав у меморіального парку ім. Богомольця, що на території лікарні, 226 дерев.

Згодом столична мерія видала розпорядження про припинення будівництва.

В грудні 2010 року Вищий госпсуд скасував власне рішення про заборону будівництва на території Олександрівської лікарні, яке раніше вважалося таким, що не підлягає оскарженню. Підставою для цього став лист Міністерства культури, яким це відомство підтверджує згоду Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційно-відновлювальних робіт КМДА на будівництво.

Водночас 19 січня 2011 року заслужений лікар України, професор, директор Інституту дерматокосметології доктора О.Богомолець Ольга БОГОМОЛЕЦЬ наголосила, що вважає будівництво багатоповерхівки на території Олександрівської лікарні небезпечним. За її словами, якщо на запланованому майданчику поблизу лікарні буде зведено будівлю, то Олександрівська лікарня не зможе працювати.

О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що на земельній ділянці планується звести 17-поверхову будівлю (не враховуючи 4 чи 5 рівнів підземного паркінгу) в 7-ми метрах від двох операційних корпусів, а за будівельними стандартами та нормами, відстань має бути принаймні 30 метрів.

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Суд скасував рішення щодо будівництва торгового центру біля станції метро «Театральна»

Київський апеляційний господарський суд 28 березня скасував рішення Господарського суду столиці, яким визнано укладеним між Київрадою і ТОВ "Альянс-Центр" договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0847 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торговельного центру по вул. Богдана Хмельницького, 7 - навпроти театру ім. Лесі Українки.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Рішення прийнято за апеляційною скаргою Генеральної прокуратури.

Суд визнав необгрунтованими позовні вимоги зазначеного товариства, у зв`язку з чим прийняв нове рішення – про відмову у задоволенні позову.

Довідка УНІАН. Уже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року і продовжується цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабінет міністрів України докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро «Театральна» у Києві.

Також він повідомив, що у буферній зоні навколо Софії Київської не буде будівництва.

7 лютого голова КМДА Олександр ПОПОВ обіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» має бути зупинено до 9 лютого.

17 березня на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що хмарочосам не місце в історичних центрах Києва, Львова, Чернівців та тих міст, де їхнє спорудження руйнує історичне середовище.

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Фондовий ринок

Акімова: єдиний депозитарій буде створено до кінця першого півріччя

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що єдиний депозитарій буде створено до кінця першого півріччя 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні, виступаючи на "Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя".

"Загалом у темі розвитку фондового ринку перед нами стоїть ще одне важливе, достатньо складне завдання, але вирішуване протягом першого півріччя - це створення єдиного депозитарію, без якого подальший активний розвиток фінансових ринків складно уявити", - сказала І.АКІМОВА.

Крім того, за її словами, уряд також планує підготувати низку законопроектів для розвитку фондового ринку в Україні. "Із законодавчих ініціатив однією з найважливіших буде розширення функцій та зміцнення функцій Фонду гарантування вкладів. Велике значення матимуть конкретні заходи із розчищення токсичних активів. Зараз разом із міжнародними організаціями розглядалася така делікатна тема, як проблемні банки і один із таких проблемних банків - "Родовід". Було ухвалено рішення перетворити його на банк поганих активів", - повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента.

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Fitch підтвердив рейтинг DTEK

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) компанії DTEK Holdings Limited в іноземній валюті на рівні «B» з прогнозом «стабільний», а також пріоритетний незабезпечений рейтинг DTEK Finance BV в іноземній валюті на рівні «B» з рейтингом зворотності активів "RR4".

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошують, що довгостроковий РДЕ компанії в іноземній валюті обмежений стелею країни України («B» / прогноз «стабільний»), але на довгостроковий РДЕ в національній валюті і національні рейтинги це обмеження в даний час не поширюється.

У липні 2010 р. Fitch підвищив довгостроковий РДЕ України в іноземній валюті з рівня «B-» до «B». Услід за цією рейтинговою дією був підвищений довгостроковий РДЕ DTEK в іноземній валюті з рівня «B-» до «B». Довгостроковий РДЕ компанії в національній валюті та її національні рейтинги знаходяться на вищому рівні, ніж суверенні рейтинги, оскільки на них не поширюється трансфертний ризик і ризик конвертації за борговими зобов`язаннями в іноземній валюті. Крім того, ці рейтинги відображають відносно стабільний і вертикально інтегрований бізнес DTEK.

Рейтинги беруть до уваги лідируючі позиції DTEK в українському секторі вуглевидобутку і виробництва електроенергії на теплових електростанціях і розподілу електроенергії, а також враховують конкурентоспроможні операційні показники і витрати порівняно із зіставними підприємствами в країні та довгострокову структуру боргу після емісії єврооблігацій на 500 млн. дол. У квітні 2010 р.

Згідно з консервативними оцінками агентства, виручка DTEK буде зростати порівнянними темпами зі зростанням ВВП України (за прогнозами Fitch, 4-5% в 2011-2012 рр..). Fitch очікує, що DTEK збереже операційний грошовий потік позитивним, а левередж - на більш низькому рівні, ніж у багатьох інших компаній СНД з генерування та розподілу електроенергії. Зокрема, показник скоригованого чистого левереджа по FFO (грошовим коштам від операційної діяльності) повинен залишатися нижче 1,7 x в 2011-2014 рр.

На думку Fitch, в 2011 році є певний ризик, пов`язаний зі злиттями й поглинаннями. Раніше цього року українська влада оголосила, що вона планує приватизувати частку в «Дніпроенерго», в якій DTEK володіє 47,55%, вже в 2 кварталі 2011 р. «Дніпроенерго» має встановлену потужність 8185 МВт, що майже вдвічі перевищує потужність «Східенерго », дочірньої структури DTEK. Водночас, у «Дніпроенерго» нижча операційна ефективність. Зокрема, коефіцієнт завантаження потужностей в 2010 р. у підприємства складав 34,3%, що нижче коефіцієнта завантаження у «Східенерго» на 50,1% у тому ж році. Тому Fitch вважає, що у разі придбання «Дніпроенерго» операційна маржа у DTEK, ймовірно, трохи знизиться.

Fitch також відзначає, що вплив валютних ризиків на DTEK згладжується за рахунок виручки, одержуваної від експортних продажів. За оцінками агентства, експортна виручка компанії, номінована головним чином у доларах США, з запасом покриває її процентні виплати в іноземній валюті. DTEK в даний час не хеджує свої валютні ризики. Fitch відзначає, що у разі тривалого істотного ослаблення курсу гривні до долара США і євро фінансові позиції DTEK, включаючи показники левереджа і забезпеченості, можуть погіршитися.

Довідка УНІАН. DTEK - група, що займається видобутком вугілля і виробництвом електроенергії, належить System Capital Management, що має активи в Україні і яку контролює Рінат АХМЕТОВ. DTEK веде бізнес з іншими компаніями, що є частиною тієї ж групи компаній у власності Р.АХМЕТОВА.

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Транспорт/Зв`язок

Рахункова палата визнала неефективною роботу влади щодо будівництва Харківського метро

Рахункова палата України визнала діяльність центральних та місцевих органів влади у 2009-2010 роках щодо будівництва і розвитку Харківського метрополітену незадовільною та непослідовною, а також такою, що не забезпечила ефективне використання коштів державного бюджету.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Рахункової палати України (РПУ), до таких висновків дійшла Колегія РПУ, провівши аудит ефективності використання коштів, виділених з Державного бюджету комунальному підприємству «Харківський метрополітен» на будівництво і розвиток метрополітену.

У Рахунковій палаті дійшли висновку, що «система організаційного забезпечення виконання заходів із будівництва та розвитку Харківського метро недосконала, а дії органів виконавчої та місцевої влади нескоординовані».

Аудитори Рахункової палати відзначили неузгодженість Державної програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2006-2010 роки та Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які регулюють будівництво метрополітену в Харкові.

Вони також відзначили, що на сьогодні «відсутня цілісна система нормативно-правового та програмного забезпечення питань будівництва та розвитку мережі метрополітенів, зокрема метрополітену в Харкові». Державні цільові програми у цій сфері, а також обласна та міська програми належним чином у цій сфері не фінансуються та не виконуються.

При цьому у Рахунковій палати зазначають, що бюджетні кошти на будівництво метро виділяються невеликими частинами, що у свою чергу призводить до неефективного їх використання. Так, через постійне перенесення термінів будівництва об’єктів щорічно збільшується їх залишкова кошторисна вартість і обсяги фінансових ресурсів, необхідних для завершення робіт та підтримання підземних виробіток у безаварійному стані. Зокрема, тільки у 2009-2010 роках на підтримання у безаварійному стані ділянки між станціями «Олексіївська» і «Проспект Перемоги» спрямовано 6,4 млн. грн.

Колегія також відзначила недосконалість системи фінансування заходів будівництва і розвитку метрополітену через держпідтримку.

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"АероСвіт" подвоїв кількість рейсів між Києвом і Тбілісі

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" подвоїла інтенсивність повітряного сполучення між Києвом і Тбілісі порівняно з літнім періодом минулого року – до 14 рейсів на тиждень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «АероСвіту».

Згідно з повідомленням, із введенням 27 березня 2011 року нового сезонного розкладу український авіаперевізник забезпечує виконання польотів до Тбілісі двічі на день – у денний і вечірній час.

Напрямок обслуговують середньомагістральні літаки Boеіng 737 і регіональні повітряні судна нового покоління Ан-148.

Як нагадують у компанії, "АероСвіт" активно працює на грузинському ринку з березня 2008 року. В літній сезон 2011 року авіаперевізник також виконує прямі польоти до столиці Грузії з обласних центрів України: Дніпропетровська, Донецька і Одеси. Крім того, авіакомпанія доставляє пасажирів із Києва до Батумі й з Дніпропетровська до Кутаїсі.

Загалом у літній період 2011 року "АероСвіт" обслуговуватиме близько 80 міжнародних маршрутів до 33 країн, включаючи 5 трансконтинентальних ліній до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі та Бангкока.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником.

На сьогоднішній день на рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320, Airbus 321 і Embraer 195, регіональні повітряні судна Embraer 145 і Ан-148.

УНІАН