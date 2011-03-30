Голову компанії - оператора японської АЕС "Фукусіма-1" госпіталізовано

Голову японської компанії - оператора АЕС "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Масатаку СІМІДЗУ госпіталізовано, повідомляє агентство «Кіодо» з посиланням на представника компанії.

М.СІМІДЗУ звернувся по лікарську допомогу у зв`язку з високим тиском і запамороченням, зазначається у повідомленні.

У неділю японські ЗМІ вже повідомляли, що голова TEPCO захворів через тиждень після руйнівного землетрусу 11 березня, який призвів до аварій на АЕС "Фукусіма-1".

TEPCO 22 березня взяла на себе відповідальність за ситуацію, що склалася на станції після землетрусу і цунамі. Виконавчий віце-президент компанії-оператора Норіо ЦУДЗУМІ від імені компанії вибачився перед жителями міста Окума у префектурі Фукусіма, яких евакуювали після аварії на станції, відзначає NEWSru.

За останніми даними поліції, число жертв стихії в Японії перевищило 11 тисяч, ще понад 17 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.