Порушено кримінальну справу стосовно ліквідатора київського ВАТ «Радикал»

Прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу стосовно ліквідатора ВАТ «Радикал».

Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури міста Києва, незважаючи на дію мораторію на примусову реалізацію майна відповідно до Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», ліквідатор у січні 2002 року незаконно уклав низку договорів щодо реалізації об’єктів нерухомого майна товариства на загальну суму понад 760 тис. грн. (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Крім того, прокуратурою пред’явлено позови до суду щодо повернення у власність територіальної громади столиці незаконно відчуженого майна.