Головне на 30 березня

Енергетика

Кабінет міністрів України і вітчизняні виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на вітчизняних підприємствах, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, від Кабінету міністрів меморандум підписав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО. З боку виробників нафтопродуктів меморандум підписали голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, президент ВАТ «Лукойл» Вагіт АЛЕКПЕРОВ, виконавчий директор ВАТ "ТНК ВР" Герман ХАН, акціонер ВАТ «Нафтохімик Прикарпаття» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ, голова правління ВАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО.

Виступаючи перед підписанням меморандуму, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав: «За останні роки у нас, на превеликий жаль, скорочувався обсяг переробки (нафти – УНІАН) на наших нафтопереробних комбінатах і збільшувалася частка завезення імпортного бензину. Все це, безумовно, негативно вплинуло на цінову ситуацію в країні й зумовило виняткову залежність нашого ринку нафтопродуктів від цін на світових ринках».

Він зазначив, що ця ситуація вплинула на те, що державний бюджет недоотримав необхідні надходження грошей, що, зокрема, збільшувало ризик зростання інфляції.

М.АЗАРОВ також відзначив, що уряд поставив перед Міністерством енергетики і вугільної промисловості завдання збільшити обсяги переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах і поступово збільшити частку реалізації вітчизняної продукції на ринку нафтопродуктів.

«Безумовно, ми не хочемо цим сказати, що ми хочемо своїх імпортерів, які працюють на нашому ринку, поставити в якісь невигідні для них умови. Але разом з тим, ми говоримо про значущість (меморандуму – УНІАН) для нашої економіки, для наших нафтопереробних комбінатів, і готові в міру того, як у держави з`являтиметься все більше і більше можливостей, підставити плече нашим нафтопереробним комбінатам. Ми таке плече підставлятимемо», - сказав прем`єр.

За словами М.АЗАРОВА, після підписання цього меморандуму уряд взаємодіятиме з виробниками нафтопродуктів. Також він відзначив необхідність виконання підписантами своїх зобов`язань згідно з меморандумом.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 квітня збільшила граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на 11,88%, або на 271,2 грн. - до 2,553,2 тис. грн. за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і поставку).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні НКРЕ.

При перегляді цін регулятор виходив з прогнозної вартості імпортного газу для України у другому кварталі на рівні 269 дол. За 1 тис. кубометрів. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні щодо долара.

Востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у грудні 2010 рік, внаслідок чого з 1 січня п.р. гранична ціна на газ для них була підвищена на 4,3%, або на 94,8 грн. - до 2,282 тис. грн. за 1 тис. куб. м .

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям поставляється природний газ, який імпортується.

Раніше глава НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявляв, що ціна газу, що імпортується, для України у другому кварталі становитиме 280 дол. за 1 тис. куб. м.

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ виступає за створення вертикально інтегрованої нафтової компанії (ВІНК) на базі «Укрнафти» і «Укртатнафти».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

При цьому він підкреслив, що на даному етапі переговори про створення такої компанії не ведуться.

Відповідаючи на запитання, на якій стадії перебувають переговори, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав: «Ні на якій». При цьому він не уточнив, яка частка участі в цій компанії його б влаштувала. «Це комерційна таємниця», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

При цьому він відзначив, що об`єднання «Укрнафти» і «Укртатнафти» неможливе без ліквідації цих акціонерних товариств і створення нового.

«Треба ліквідувати обидва акціонерні товариства і створити нове», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ.

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ зацікавлений у придбанні державних пакетів акцій «Дніпрообленерго» і «Запоріжжяобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Я зацікавлений у приватизації «Запоріжжяобленерго» і «Дніпробленерго»», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. При цьому він відзначив, що його участь у приватизації залежатиме від умов продажу акцій цих підприємств.

Фінанси

Державна іпотечна установа (ДІУ) цього року рефінансує банки на суму 1,5 млрд. грн. для завершення будівництва житлових об`єктів з високим ступенем готовності і видачі іпотечних кредитів населенню в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ у рамках наради ДІУ з учасниками ринку іпотечного кредитування «Напряму фінансування завершення будівництва житла і відновлення ринку іпотечного кредитування».

«Цього року ми матимемо ресурс близько 3,2 млрд. грн. На сьогодні (2 млрд. грн. - УНІАН) до статутного фонду надійшло в повному обсягу 1,2 млрд. – це ті облігації, які ми плануємо випустити найближчим часом», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що із загальної суми коштів 1,7 млрд. грн. планується витратити на погашення боргових зобов`язань, зокрема, на викуп першого випуску п`ятирічних облігацій 2006 року випуску, а також купони з облігацій усіх років випуску.

«Решту 1,5 млрд. грн. ми плануємо направити на реалізацію нашої програми, пов`язаної з фінансуванням завершення будівництва об`єктів незавершеного будівництва з високим ступенем готовності і на іпотечне кредитування фізосіб для придбання квартир у цих нових об`єктах», - пояснив він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ наголосив, що на ці кошти планується цього року здати в експлуатацію близько 1 млрд. кв. м житла (близько 260 житлових будинків) у регіонах, здебільшого, в містах, які приймають Євро-2012.

Голова правління ДІУ відзначив, що установа надаватиме банкам рефінансування під 11% річних. За надані кошти банки можуть видавати кредити забудовникам, а також надавати іпотечні кредити населенню на придбання квартир в об`єктах, що добудовуються.

«Банки повинні разом з проектом прийти в ДІУ, ми його розглянемо. У разі, якщо банк готовий фінансувати і у нас немає питань до банку, ми готові надати свій ресурс для реалізації цих проектів», - додав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ уточнив, що об`єкти для фінансування вибиратимуть банки-учасники програми.

Планується, що іпотечні кредити на придбання житла на первинному ринку за стандартами ДІУ видаватимуться банками-партнерами за ставкою не вищою 15% річних до 30 років з 25-відсотковим первинним внеском.

Голова правління установи також відзначив, що ДІУ готове надати фінансування банкам за ставкою близько 9,75% для добудови житла за програмою «Доступне житло» в розмірі близько 100 млн. грн.

За даними установи, з початку року ДІУ профінансувало забудовників через банки-партнери («Промінвестбанк», банк «Камбіо», «Кредитпромбанк», «Південкомбанк», Інпромбанк», «Промекономбанк» і банк «Меркурій») на суму понад 200 млн. грн. За ці кошти до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію 157 тис. житла в Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Київській, Донецькій областях. Зокрема, в Харкові вже завершено будівництво двох житлових будинків і почата програма іпотечного кредитування під 14% річних.

За прогнозами ДІУ, поточного року іпотечний кредитний портфель установи виросте з 961 млн. грн. в 2009 році до 1 млрд. 283 млн. грн. На сьогодні кількість банків-партнерів ДІУ становить 97 банків (у 2010 році – 89 банків).

ДІУ цього року плануєстягнути близько 1 млрд. грн. заборгованості за кредитом, наданим банку «Надра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ в рамках наради ДІУ з учасниками ринку іпотечного кредитування «Напрямки фінансування завершення будівництва житла і відновлення ринку іпотечного кредитування».

«У нас є дуже нехороший актив, пов`язаний із банком "Надра", – зараз вже близько 1 млрд. грн. вони нам винні. Їм було надано фінансовий кредит, який не було повернуто. На сьогоднішній день вживаються заходи щодо стягнення цієї заборгованості. Ми плануємо цього року (одержати борг від банку "Надра" – УНІАН). Але процес йде не дуже легко", – сказав він.

За даними голови правління, на сьогодні загальний обсяг активів ДІУ становить 5,2 млрд. грн. «З них близько 800 млн. грн. – це іпотечні кредити, на 1,5 млрд. грн. квартир, які ми купували в 2009 році для безплатної передачі пільговим категоріям населення. Як і раніше, ці квартири у нас на балансі, але цього року... ми маємо ці квартири безплатно передати в комунальну власність, щоб люди могли скористатися своїм конституційним правом їх приватизувати.. Плюс є у нас ще облігації ОВДП, які ми тримаємо в своєму портфелі», – пояснив В.МИРГОРОДСЬКИЙ.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, ці кошти буде використано для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку».

Міністр відзначив, що «Ощадбанк» докапіталізується «для збереження стабільності при здійсненні виплат вкладникам «Родовід Банку». Зазначені кошти буде залучено за рахунок випуску семирічних облігацій внутрішньої державної позики під 9,5% річних.

За інформацією першого заступника голови Національного банку України Юрія КОЛОБОВА, вклади виплачуватимуться в тій валюті, в якій вони були здійснені. Для виплати валютних вкладів Нацбанк має намір підтримати «Ощадбанк» і продавати йому валюту.

За словами Ф.ЯРОШЕНКА, рішення про докапіталізацію «Укргазбанку», яке було у порядку денному сьогоднішнього засідання, не ухвалене.

Україна в 2010 році скоротила негативне значення чистої інвестиційної позиції на 4,1% і станом на 1 січня 2011 року її інвестпозиція становила 38,670 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, з початку року активи України збільшилися на 19% – до 133,507 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції за кордон зросли на 10% – до 7,966 млрд. дол.

Пасиви України збільшилися на 13% – до 172,177 млрд. дол., зокрема прямі інвестиції до України зросли з 52,021 млрд. дол. до 57,985 млрд. дол., портфельні інвестиції – з 15,567 млрд. дол. до 20,002 млрд. дол.

Зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) у I кварталі 2011 року, за попередніми даними, може становити більш як 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з вітчизняними виробниками нафтопродуктів.

"В Україні стабілізовано зараз економічну ситуацію, ми виходимо з кризи. Темпи зростання ВВП у нас більш як 6% за перші три місяці (2011 року - УНІАН) намічаються", - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що фінансова ситуація в країні зараз стабільна, а дефіцит державного бюджету скоротився до 3%.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в лютому 2011 року виріс на 41 грн. – до 2238 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксований за підсумками лютого в Києві (3555 грн.), Донецькій (2726 грн.), Київській (2476 грн.) і Дніпропетровській (2475 грн.) областях, найнижчий – у Тернопільській (1671 грн.), Чернівецькій (1736 грн.) і Волинській (1738 грн.) областях.

Сільське господарство

Кабінет Міністрів України встановив експортні квоти на гречку і продукти з неї.

Відповідну постанову Кабміну (№300 від 23 лютого ц.р.) обнародувано на сайті парламенту.

Згідно з документом, до списку сільгосппродукції, експорт якої підлягає квотуванню, включено гречку, гречане борошно, крупу, пластівці та готові харчові продукти з гречки.

Кабінет міністрів України продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня поточного року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів агентству УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Вадим КОПИЛОВ.

«Ми ухвалили рішення про продовження квот, але його необхідно допрацювати. Під час обговорення були окремі зауваження», - сказав В.КОПИЛОВ.

При цьому він наголосив, що квоти розподілятимуться згідно із законом, який розглядається у Верховній Раді, через аукціони.

Також він підкреслив, що уряд рекомендуватиме Верховній Раді швидше прийняти цей законопроект.

«Ми рекомендуватимемо Верховній Раді швидше розібратися з цим законом», - сказав В.КОПИЛОВ.

Японія

Голову японської компанії - оператора АЕС "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Масатаку СІМІДЗУ госпіталізовано, повідомляє агентство «Кіодо» з посиланням на представника компанії.

М.СІМІДЗУ звернувся по лікарську допомогу у зв`язку з високим тиском і запамороченням, зазначається у повідомленні.

У неділю японські ЗМІ вже повідомляли, що голова TEPCO захворів через тиждень після руйнівного землетрусу 11 березня, який призвів до аварій на АЕС "Фукусіма-1".

TEPCO 22 березня взяла на себе відповідальність за ситуацію, що склалася на станції після землетрусу і цунамі. Виконавчий віце-президент компанії-оператора Норіо ЦУДЗУМІ від імені компанії вибачився перед жителями міста Окума у префектурі Фукусіма, яких евакуювали після аварії на станції, відзначає NEWSru.

Пошкоджені реактори аварійної АЕС «Фукусіма-1» планується накрити куполами зі спеціальної тканини, що має запобігти розльоту радіоактивних частинок, повідомив японській газеті «Асахі» представник компанії-оператора станції Tokyo Electric Power (TEPCO).

Крім цього, сьогодні вранці представник національного Агентства з атомної і промислової безпеки повідомив, що вміст радіоактивного йоду в морській воді поблизу АЕС «Фукусіма-1» перевищило встановлену місцевим законодавством граничну норму в 3355 разів, передає ІТАР-ТАСС.

При цьому він послався на зроблені 29 березня виміри біля вихідних фільтрів на південній стороні станції, через які морська вода в нормальному режимі надходить в турбінні зали реакторів для охолоджування їх закритих циркуляційних систем. За даними агентства, 26 березня вміст ізотопів йоду в морській воді біля фільтрів станції перевищував звичайний рівень у 1850 разів, але потім істотно знизився і 28 березня перевищення становило 28 разів. Тенденція, що відзначається зараз, до зростання концентрації радіоактивного йоду в морській воді поблизу АЕС, за оцінкою експертів, ймовірно, пов`язана з триваючим витоком радіоактивної води з реакторів. Незважаючи на зусилля фахівців, у нижній частині турбінних залів і в тунелі поряд з будівлею другого енергоблоку, як і раніше, відзначається скупчення значної кількості води, рівень радіації на поверхні якої перевищує 1000 мілізівертів на годину. Така радіації поки що не дозволяє продовжити активні роботи з відкачування цієї води і охолоджування перегрітих систем реакторів.

Фахівці мають намір накрити тканиною енергоблоки №1, №3 і №4, будівлі яких були серйозно пошкоджені в перші дні катастрофи, коли всередині періодично вибухав водень. Попередньо будови проблемних реакторів планується обробити особливою фарбою, яка також обмежить витік радіоактивних речовин в атмосферу.

Ця операція буде проведена і на реакторі №2, будівля якого постраждала меншою мірою.

Крім того, офіційні представники TEPCO спростували інформацію про те, що її президент 66-річний Масатака СІМІДЗУ склав з себе повноваження – напередодні навіть обговорювалися чутки, що М.СІМІДЗУ наклав на себе руки.

Європейський Союз може посилити контроль над імпортом продовольства з Японії, додавши також контроль на наявність плутонію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Фредерік ВЕНСАН.

«Європейський Союз розгляне це питання на експертному рівні», - сказав він.

«Ми візьмемо до уваги зараження плутонієм», - додав представник Єврокомісії.

Минулого тижня Євросоюз вже почав контролювати продовольство, яке імпортується з Японії, на вміст йоду-131, цезію-134 і цезію-137.

Проте виявлене цього тижня забруднення ґрунту плутонієм викликало нові побоювання. «Ситуація серйозна, однак спостереження тривають, і, у разі необхідності більш суворого контролю, ЄС зробить це», - підкреслив Ф.ВЕНСАН.

Державна інспекція ядерного регулювання України офіційно зареєструвала на території України наявність слідів йоду-131 з аварійної АЕС «Фукусіма-1» у мікроскопічній мінімально вимірюваній концентрації.

Про це повідомив головний інспектор з ядерної і радіаційної безпеки України Михайло ГАШЕВ, пише «Фокус».

За словами М.ГАШЕВА, українські АЕС працюють у штатному режимі, контроль радіаційної обстановки здійснюється у режимі он-лайн, підвищення рівня потужності дози гамма-випромінювання на території України не спостерігається.

5 днів тому сліди йоду-131 з «Фукусіми-1» у повітрі зареєстрували у США і Канаді. Три дні тому – у Франції, Болгарії, Чехії і Фінляндії. Учора сліди радіоактивних ізотопів йоду-131 виявили у Глазго (Шотландія).

Як повідомляє прес-служба Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, з ізотопом цезію-137 ситуація складніша. Додатковий вміст у повітрі цезію-137 японського походження в Україні встановити неможливо. У 30-кілометрових зонах спостереження навколо діючих АЕС аналізам заважає цезій-137 чорнобильського походження. У Київській області вміст ізотопу цезію-137 складає 4,4х10-5 Бк/м3.

«Відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), концентрація згаданих радіонуклідів у тисячі разів нижча за рівень, який вимагає реагування. Допустима концентрація ізотопу йоду-131 для населення складає 4 Бк/м3, ізотопу цезію-137 - 0,8 Бк/м3», - сказав М.ГАШЕВ. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

(УНІАН)