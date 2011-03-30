Анонс на 31 березня

* Відбудеться церемонія відкриття автомобільного руху з правого берега на лівий по залізнично-автомобільному мостовому переходу через р. Дніпро в Києві. У церемонії візьме участь прем`єр-міністр України Микола Азаров.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ.

* Прес-конференція голови Національної комісії регулювання електроенергетики України Сергія Тітенка.

* Відбудеться Міжнародний фінансовий форум "Створення цінності бізнесу". Організатор: газета «Економічні вісті» та Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів. Учасники: Андрій Клюєв, перший віце-прем`єр-міністр України, Наталія Вовчук, голова представництва АССА в Україні, державах Прибалтики і Кавказу, Дмитро Горюнов, головний редактор газети «Економічні вісті», Юрій Полунєєв, народний депутат України, Ельнур Гурбанов, партнер, Делойт в Азербайджані; Світлана Хохлова, директор з консалтингу, BMS, Естонія; Курт Рамін, директор і голова за стандартами AccountAbility, розробник XBRL, Сергій Іванюта, фінансовий директор МТС Україна та ін.

* Прес-конференція з нагоди відкриття рейсів авіакомпанії «Візз Ейр Україна». Учасники: Олександр Попов, голова КМДА; Анатолій Колісник, голова Державної авіаційної адміністрації; Денис Костржевський, ген.директор Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни); Сергій Дементьєв, ген.директор «Авіалінії Візз Ейр Україна»; Володимир Семенченко, ген.директор ТОВ «Свіспорт Україна».

* Відбудеться сьомий Фінансово-економічний форум на тему: «Зміцнення фінансового потенціалу місцевого розвитку». Захід проводиться Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», який реалізується ІБСЕД за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

* Відбудеться церемонія відкриття Міжнародної туристичної виставки «Український туристичний форум 2011 (весна)» за участю представників центрального виконавчого органу в сфері туризму, іноземних делегатів, представників Національного туристичного офісу та Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ).

* Прес-сніданок за участю: Олега Литвяка, директора ДП «Національний туристичний офіс», Олени Шаповалової, президента АЛТУ, Аркадія Маслова, директора виставкової компанії «АЛТУ-ЕКСПО», провідних туроператорів - членів АЛТУ. Учасники зроблять прогнози на «високий туристичний сезон 2011», розкажуть про перспективи впровадження механізмів захисту споживачів туристичних послуг і т.п.

* Прес-конференція на тему: «Особливості підготовки до високого туристичного сезону різних країн». Учасники: Клауді Бенет, міністр туризму Андорри, Танел Йокс, директор консульської служби Республіки Естонія в Україні, Гастон Нейманіс, директор Ризького бюро розвитку туризму «Live Riga», Берат Йілдіз, аташе з питань культури та інформації Посольства Республіки Туреччина в Україні; Олег Литвяк , директор ДП «Національний туристичний офіс», запрошений посол Іспанії в Україну Хосе Родрігес Мояно.

* Прес-конференція на тему: «Стан укриття Чорнобильської АЕС». Учасники: колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль України», президент МО «Союз Чорнобиль», начальник зміни Чорнобильської АЕС в день аварії в 26.04.1986 р. Юрій Андрєєв.

* Прес-конференція голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Сівця на тему: «Весняна висадка молодих лісів. Чи буде лісистість достатньою для того, щоб поліпшити екологію в Україні?»

* Інтернет-конференція голови ДПС України Віталія Захарченка на тему: "Положення Податкового кодексу України про порядок розрахунку і сплати податку на прибуток, які вступають 1 квітня 2011".

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: «Економіка 2011: початок року».

* Прес-конференція на тему: "Створення центрального депозитарію цінних паперів і впровадження клірингу на фондовому ринку України". Учасники: заст.голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації України, голова наглядової ради Національного депозитарію України Віктор Івченко; голова правління Національного депозитарію України Володимир Ульянов.

* Завершиться акредитація на прес-конференцію Групи «Cbonds» на тему: «Інвестиції: можливості для приватного капіталу». Учасники: В`ячеслав Харченко, директор «Сбондс-Україна»; Сергій Бірюк, член ДКЦПФР; Вадим Мосійчук, директор КУА «Райффайзен Аваль»; Григорій Овчаренко, директор КУА «ОТП Капітал»; Олександр Скляров, голова Ради Директорів ПФТС. Буде оголошено про початок виставки INVEST EXPO - 2011.

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