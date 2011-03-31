До Москви з Лівії прилетів літак МНС Росії з евакуйованими українцями

Літак МНС Росії, на борту якого знаходяться 110 евакуйованих з Лівії росіян та іноземні громадяни, зокрема України, приземлився в Москві, передає РІА «Новости».

Раніше МЗС РФ повідомляв, що посольство Росії в Тріполі евакуювало в середу з Лівії 107 чоловік, зокрема росіян, а також громадян СНД і Болгарії. Літак МНС РФ вилетів з Тунісу, куди раніше росіяни і громадяни інших держав були доставлені з лівійської столиці Тріполі.

"Літак МНС Росії Іл-62, на борту якого 110 росіян і громадян Білорусі, України, Узбекистану, Таджикистану, Болгарії і троє громадян Лівії, приземлився в Москві о 05.30 мск", - сказав представник МНС РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними посольства України в Москві, вчора з Лівії літаком МНС Росії було евакуйовано 37 громадян України.

Довідка УНІАН. З середини лютого в Лівії триває народне повстання проти лідера країни Муамара КАДДАФІ, який керує державою понад 40 років. Лівія фактично розділилася на підконтрольний М.КАДДАФІ Захід і Схід, який утримують збройні сили повстанців.

У зв`язку з військовими діями з території Лівії було евакуйовано вже понад 400 громадян України.

Станом на 29 березня МЗС встановив зв`язок із 700 громадянами України в Лівії, з якої близько 150 висловили бажання залишити територію цієї країни. За його словами, з цих 150 українців 35 громадян звернулися з проханням забезпечити їх термінову евакуацію.