Голобуцький: до кінця року Азарова відправлять у відставку

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що до кінця року Миколу АЗАРОВА буде відправлено у відставку з поста прем`єр-міністра України.

Таку думку О.ГОЛОБУЦЬКИЙ висловив на прес-конференції в УНІАН.

За словами експерта, М.АЗАРОВ належить до політиків «старої хвилі». О.ГОЛОБУЦЬКИЙ підкреслив, що такі політики «не вірять і не можуть зрозуміти, що ринкові відносини існують самі собою, без участі держави». «Тому у нас дійсно зникає гречка, вівсянка, а, судячи з тенденцій, до літа у нас зникне ще безліч інших товарів», - додав експерт.

На його думку, все це також пов`язано з тим, що на М.АЗАРОВА «тисне наступне покоління «регіоналів». О.ГОЛОБУЦЬКИЙ упевнений, що все це є частиною «грандіозного підставляння того ж М.АЗАРОВА, тому, що зрозуміла річ, він не протримається не те що до кінця терміну правління ЯНУКОВИЧА, а й до кінця цього року».