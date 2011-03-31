Українські лучники завоювали дев'ять нагород на Чемпіонаті Європи в Іспанії

В іспанському місті Камбрілс завершився Чемпіонат Європи 2011 року зі стрільби з лука в приміщенні. За підсумками змагань, в «скарбничці» українських лучників - 9 нагород, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Фокстрот. Техніка для дому», яка надала фінансову підтримку блочникам.

Як зазначають у повідомленні, вперше українські лучники представлені 24-ма спортсменами - повним складом у всіх 8-ми категоріях: у класиків і блочників, чоловіків і жінок, дорослих і юніорів, особисто і командно. У складі збірної - представники 7-ми міст та областей. Традиційно класиків фінансує держава, а блочники – лише за свій рахунок.

«Оскільки блочний лук в Україні не є олімпійським видом спорту, то він не має матеріальної підтримки від держави. Допомога для участі в чемпіонаті Європи, представникам «молодого» для України виду лука - блочного, як і раніше, надала мережа супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому », - сказав виконавчий директор Федерації зі стрільби з лука в Харківській області Віктор Галазюк.

Максимальне представництво українських спортсменів у всіх категоріях відбилося і на якісних показниках. За підсумками чемпіонату, в 8-ми категоріях в особистій та командній першості, українські спортсмени здобули 9 нагород: 3 золотих, 2 срібних і 4 бронзових.

У компанії відзначили, що успішніше на чемпіонаті виступили юніори. Відкриттям змагань стали юніори Ольга Булига та Ігор Кардаш. Ольга стала дворазовою переможницею чемпіонату Європи в класичному луці, а Ігор - дворазовим призером у блочному. Команда юніорів-блочників піднялася з восьмого місця на третє.

Цілком успішними можна назвати і бронзові нагороди «класиків» в особистому заліку у чоловіків - олімпійського чемпіона Віктора Рубана, і у юніорок - учасниці I молодіжних Олімпійських ігор Лідії Січенікової.

«Україна може пишатися досягненнями своїх спортсменів. У загальнокомандному заліку Україна посіла 3-тє місце, поступившись більш досвідченим і успішним в обох видах лука збірним Росії та Італії. Хочеться привітати та подякувати всім, хто продовжує підтримувати наших чемпіонів. Наступний етап - це Чемпіонат світу, який відбудеться в червні в Італії», - повідомив В.Галазюк.

«Наша компанія вже четвертий рік підтримує команду українських лучників. Це дійсно талановиті спортсмени, ми за них вболіваємо, переживаємо і пишаємося досягненнями кожного. Для компанії "Фокстрот. Техніка для дому" вкрай важливо брати участь практично в кожному змаганні, адже таким чином ми сприяємо популяризації цього цікавого виду спорту, а також просуванню українських спортсменів на міжнародній арені», - зазначила провідний фахівець з PR компанії« Фокстрот. Техніка для дому» Олена Михайловська.