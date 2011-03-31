Кабмін каратиме чиновників, які не виконали рішення щодо реформи системи адмінпослуг

14:00, 31 березня 2011
Різне
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За невиконання завдань, визначених дорученнями Президента і рішеннями уряду, Кабінет міністрів підготує пропозиції Президенту щодо винесення догани тим заступникам міністрів і керівникам інших центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо відповідають за реформування системи надання адміністративних послуг.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи результати обговорення на засіданні уряду в середу, яке було присвячено питанням проведення реформи системи адмінпослуг, повідомила УНІАН прес-служба першого заступника глави уряду.

А.КЛЮЄВ зазначив, що керівникам центральних органів виконавчої влади дано тиждень на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України з цього питання.

Зокрема, міністерства і відомства повинні внести на розгляд Кабміну проекти актів про затвердження переліків платних адміністративних послуг, що надаються ними й підлеглими їм підприємствами, установами та організаціями відповідно до урядової постанови від 5 січня 2011 року №33, повідомив перший віце-прем`єр-міністр. Він нагадав, що ці переліки мали бути представлені уряду ще до 20 лютого. А.КЛЮЄВ зазначив, що вчасно такі пропозиції внесли лише Мінекономіки, Мінфін, Держспоживстандарт і Держекспортконтроль.

«Інші центральні органи виконавчої влади рішення уряду не виконали», - сказав перший віце-прем`єр.

За словами А.КЛЮЄВА, центральні органи виконавчої влади повинні в тижневий термін також забезпечити зарахування коштів, що надходять як плата за надання адміністративних послуг, до спеціального фонду Державного бюджету.

У зв`язку з цим А.КЛЮЄВ нагадав, що міністерствам і відомствам доручалося до 1 березня забезпечити відкриття спеціальних казначейських рахунків підприємствам, які згідно із законом мають право надавати платні адміністративні послуги.

Перший віце-прем`єр повідомив, що з 40 відкритих на сьогоднішній день рахунків лише 11 мають незначні обігові кошти.

«З аналізу їх фактичного використання ми робимо висновок, що рахунки відкрили не для наведення порядку, а для імітації виконання рішення уряду», - заявив А.КЛЮЄВ. При цьому, зазначив перший віце-прем`єр, державні підприємства до цього часу продовжують користуватися комерційними рахунками, відкритими в банківських установах.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що держпідприємства, небюджетні установи та організації повинні бути позбавлені повноважень із надання платних адмінпослуг, крім випадків, коли це передбачено законами.

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