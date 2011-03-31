НАТО очолило повітряну операцію в Лівії

Брюссель. Сьогодні о 6 ранку за середньоєвропейським часом НАТО взяло на себе командування міжнародною повітряною операцією в Лівії.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі НАТО.

«Альянс має необхідні засоби на місці для виконання свого завдання в рамках операції «Об`єднаний захисник» - забезпечувати ембарго на постачання зброї, безполітну зону й захищати цивільних осіб та цивільні центри», - зазначається в повідомленні прес-служби НАТО.

У повідомленні підкреслюється, що Альянс діє відповідно до резолюції № 1973 Ради Безпеки ООН.