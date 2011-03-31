Україна вкрай зацікавлена в розширенні співробітництва з Туркменістаном – Клюєв

Україна вкрай зацікавлена в розширенні торговельно-економічного співробітництва з Туркменістаном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку та торгівлі України, про це Андрій КЛЮЄВ заявив у ході зустрічі з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

А.КЛЮЄВ висловив переконання, що розвитку співробітництва сприятиме проведення другого засідання міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва.

Він підкреслив, що засідання комісії не проводилися з 2003 року.

Також А.КЛЮЄВ висловив стурбованість із приводу скорочення торгового обороту між двома країнами останнім часом. «Україна надзвичайно зацікавлена в активізації співробітництва на всіх напрямках. Саме тому до Туркменістану прибула велика делегація, яка складається з представників більшості міністерств і відомств, великих державних і приватних компаній, а також ділових асоціацій», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він відзначив успішну роботу в Туркменістані українських компаній із будівництва об`єктів державного значення, зокрема, дренажно-комунікаційного тунелю в Ашхабаді, автодорожнього моста через Амудар’ю, газокомпресорних станцій «Хазар» і «Наїп».

На думку А.КЛЮЄВА, грандіозні плани промислового й соціального будівництва в Туркменістані, а також нові інфраструктурні проекти відкривають широкі можливості для розширення участі українських підприємств.

Він зазначив, що Україна підтримує міжнародну ініціативу Туркменістану щодо забезпечення безпеки транснаціональної трубопровідної інфраструктури. «Україна як великий імпортер природного газу і транзитна країна, яка володіє розвиненою газотранспортною інфраструктурою, зацікавлена в реалізації цієї ідеї та відновленні тісного співробітництва в газотранспортній сфері», – запевнив А.КЛЮЄВ.