Головне на 31 березня

Фінанси

У січні-березні цього року підприємствам відшкодовано 11 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час VII щорічної інвестиційної конференції.

«У 2010 році ми повернули понад 42 млрд. грн. (ПДВ - УНІАН), це приблизно в півтора рази більше, ніж у попередньому році. Вже за три місяці цього року ми повернули 11 млрд. грн. Тим не менше, ми поки що проблему не вирішили », - зазначив М.АЗАРОВ.

У 2011 році Україна повинна погасити борг на суму 89 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час VII щорічної інвестиційної конференції.

«Ми зараз на піку повернення боргів, і цього року в мене безпрецедентна цифра – 89 млрд. грн. Саме ось це заважає нам використовувати потужний приріст доходів для вирішення багатьох соціальних та інфраструктурних завдань», – зазначив М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що наступного року виплати України за боргами скоротяться на 40 млрд. грн.

Також М.АЗАРОВ повідомив, що за підсумками трьох місяців 2011 року приріст доходів держбюджету становив 17 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державного комітету статистики, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За інформацією комітету, зростання ВВП України у I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Національному депозитарію України (НДУ) будуть делеговані повноваження центрального депозитарію.

Як повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЄВ, такого висновку дійшли члени організаційного комітету зі створення центрального депозитарію в Україні.

За його словами, НДУ, як центральному депозитарію, будуть делеговані всі права з обліку прав власності, і, відповідно, зі зберігання глобальних сертифікатів. У тому числі, відповідно до розробленого комітетом плану заходів, передбачається до кінця вересня 2011 року передати глобальні сертифікати, депоновані в Національному банку України.

За словами народного депутата України Ігоря ПРАСОЛОВА (Партія регіонів), НДУ, таким чином, перетвориться на глобального реєстратора цінних паперів, що, у свою чергу, має внести ясність у ситуацію з обліком прав власності в Україні.

Голова ДКЦПФР також зазначив, що планується розмежувати облік прав власності і розрахунково-клірингову діяльність. Право на здійснення останньої, за словами Д.ТЕВЕЛЄВА, планується передати іншому чинному в Україну депозитарію - «Всеукраїнському депозитарію цінних паперів» (ВДЦП).

Д.ТЕВЕЛЄВ також зазначив, що після проведення додемісії НДУ частка держави в депозитарії орієнтовно зменшиться до 50% плюс 1 акція. За словами голови ДКЦПФР, учасникам ринку, у тому числі акціонерам «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів», буде надано можливість з викупу решти акцій. При цьому Д.ТЕВЕЛЄВ висловився за обмеження розміру пакетів акцій, які можуть бути у власності одного акціонера, максимум на рівні 4-5% статутного фонду.

У свою чергу І. ПРАСОЛОВ зазначив, що виступає за більшу присутність держави та її контроль у сфері обліку прав власності.

За його словами, всі напрацювання організаційного комітету лягли в основу підготовленого законопроекту про створення центрального депозитарію.

У майбутньому, за словами І.ПРАСОЛОВА, планується також розробити і прийняти більш загальний закон, що регламентує роботу всієї депозитарної системи в України.

Голова Наглядової ради Національного депозитарію України НДУ Віктор ІВЧЕНКО написав заяву з проханням звільнити його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЄВ.

У зв`язку з цим він зазначив, що В.ІВЧЕНКО зробив відчутний внесок у розвиток депозитарної системи в Україні.

Д.ТЕВЕЛЄВ також повідомив, що кандидатуру нового керівника НДУ має визначити Кабінет міністрів України.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив міністрові фінансів Федору ЯРОШЕНКУ провести консультації з авторами звернення до глави уряду учасників Всеукраїнського автомобільного маршу протесту та «розглянути їх пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України в частині реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».

Про це йдеться в розміщеному на Урядовому порталі повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з повідомленням, віце-прем’єр-міністрові – міністрові соціальної політики України Сергію ТІГІПКУ, міністрові фінансів Ф.ЯРОШЕНКУ, першому заступникові міністра економічного розвитку і торгівлі Вадиму КОПИЛОВУ, голові правління Пенсійного фонду Борису ЗАЙЧУКУ і міністрові юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ прем’єр-міністр також доручив розглянути законопроекти щодо єдиного соціального внеску і єдиного податку, зміни до Податкового кодексу, розроблені за участю підприємців, які згадуються в зверненні до глави уряду.

Водночас, як зазначається у повідомленні Департаменту, виникають заперечення щодо деяких тез, які містяться у зверненні протестувальників: “По-перше, автори документу стверджують, що «по всій країні розгорнулися справжні репресії проти активістів підприємницького руху, які брали участь у протестах проти Податкового кодексу». У той час як відомо, що слідчим управлінням ГУ МВС України у м. Києві провадиться карна справа лише проти семи обвинувачених, троє з яких, до речі, мають непогашені судимості. З них під вартою перебуває одна особа, одна – оголошена у розшук, решта – на підписці про невиїзд”. Цим людям інкримінується організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку, умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих poзмipax. Для порівняння: з початку року правоохоронцями порушено 97 кримінальних справ стосовно працівників Державної податкової служби – об’єкта найбільш жорсткої критики учасниками «автомайдану».

“По-друге, - зазначає Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, - автори звернення до прем’єр-міністра запевняють, що «від початку року підприємці всієї країни працюють в умовах тотального контролю та перевірок». Факти свідчать про інше. У січні-лютому поточного року підрозділами Державної податкової служби по всій Україні було перевірено близько 2,3 тис. підприємців – фізичних осіб, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. За перший квартал 2011 року кількість перевірок, відповідно до аналогічного 2010-го, уже зменшилася на 30%, бо з лютого взагалі діє заборона на проведення фактичних перевірок фізичних осіб податківцями. Перевіряються лише порушники законодавства”.

«У підприємницькому середовищі панує атмосфера остраху та невпевненості у завтрашньому дні», - йдеться далі у документі. “Якщо перевірити динаміку кількості підприємців у Луганській та Львівській областях, звідки стартували учасники автомобільного маршу протесту, то виникає здивування: чому «атмосфера остраху» змушує малий та середній бізнес збільшувати свої ряди. Адже якщо станом на 1 січня 2010 року кількість платників єдиного податку з фізичних осіб у Луганській області становила 47 413, то на 1 січня поточного року ця цифра збільшилась до 50 618 – на 3205 осіб. На 1 березня 2011 року – в порівнянні з 1 березня 2010-го – кількість таких підприємців зросла ще на 132 особи”, - зазначається у повідомленні Департаменту.

Також наголошується, що “на 1 листопада 2010 року на Львівщині було зареєстровано 50 360 юридичних осіб – платників податків, на 1 січня цього року ця цифра становила вже 50 653, а на 1 березня 2011 року – 50792. Якщо у IV кварталі 2010 року в області було 55 182 платники єдиного податку, то в першому кварталі 2011 року – вже 55 519. Загалом в Україні на 1 січня 2010 року було зареєстровано 2,65 млн. підприємців, на 1 січня 2011 року – 2,7 млн”.

“Позитивну динаміку ділової активності підтверджують і макроекономічні показники. За перший квартал поточного року надходження до дохідної частини Державного бюджету перевищать минулорічний показник на 17 мільярдів гривень. Глава Кабінету міністрів на розширеному засіданні Уряду 30 березня закликав урядовців до діалогу з громадськістю, у тому числі з опонентами. І наголосив, що такий діалог має будуватися на основі правди. З обох сторін”, - нагадали у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Енергетика

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує, що на розвиток електроенергетичної галузі країни до 2030 року бути направлено 780 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Національної комісії регулювання електроенергетики Сергій ТІТЕНКО з посиланням на проект відкоригованої Енергетичної стратегії України до 2030 року.

За його словами, ці кошти буде спрямовано на будівництво і модернізацію об`єктів електроенергетичної сфери.

При цьому, відзначив глава НКРЕ, при розрахунку загального обсягу інвестицій експерти Міненерго виходили з прогнозної вартості реконструкції енергогенеруючих потужностей в розмірі до 800 дол. за 1 кВт встановленої потужності, з яких майже половина прямуватиме на заходи, пов`язані з поліпшенням екологічної складової роботи енергооб`єктів.

8 квітня під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО, на засіданні розглядатимуться питання підвищення безпеки атомних електростанцій України, а також державної політики щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», 30 березня ц.р. на аукціоні № 2НП на Товарній біржі «Перша незалежна біржа» (ТБПНБ) реалізувала 11,04 тис. тонн нафтопродуктів власного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТБПНБ.

Зокрема, компанія реалізувала на аукціоні: бензин А-76 - 3,96 тис. тонн за середньою ціною 10 750,83 грн. / т (стартова ціна - 10 740,00 грн. / т); бензин А-92 - 3 , 00 тис. тонн за середньою ціною 10 816,20 грн. / т (стартова ціна - 10 815,00 грн. / т); бензин А-95 - 1,92 тис. тонн за середньою ціною 11 181,00 грн. / т (стартова ціна - 11 181,00 грн. / т); дизельне пальне - 0,96 тис. тонн за середньою ціною 9 757,25 грн. / т (стартова ціна - 9 621,00 грн. / т).

Також компанія реалізувала на аукціоні 0,96 тис. тонн мазуту М-100 за середньою ціною 4 856 грн. / т (стартова ціна - 4 806,0 грн. / тонна), а також 0,24 тис. тонн уайт-спіриту за 10 260 грн. / т (стартова ціна - 9 855,0 грн. / тонна).

Сільське господарство

Уряд виділив 3 млрд. грн. для підтримки молочної галузі. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Стабілізація обсягів поголів`я молочного стада – перший крок для стабільного розвитку молочної галузі. Цього року держава виділяє на розвиток молочної галузі близько 3 млрд. грн. Це достатні кошти для підтримки цього напрямку аграрного сектору. Головне - правильно ними розпорядитися, щоб мотивувати інвесторів для розвитку молочної галузі», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, за час незалежності України не було жодного року, щоб тваринництво не втрачало десятки тисяч голів молочного стада (в середньому – 100 тис. за рік). Тому Мінагропрод розробив національний проект «Сучасне тваринництво» для відродження цієї галузі.

«Першим кроком для стабільного розвитку молочної галузі стане стабілізація обсягів поголів`я молочного стада. Для цього сьогодні активно ведеться будівництво нових і реконструкція старих ферм у багатьох областях України», – зазначив міністр.

Ціна на гречку з Китаю становитиме близько 17 грн. за кг вроздріб. Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив директор департаменту розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що «китайська гречка вже у дорозі. Чекаємо її в перших числах квітня».

«Ціна на цю гречку буде 14 грн. у порту на митній території України. Уроздріб ще витрати – 2-3 грн. Я думаю, що ціна не перевищить 17 грн. за 1 кг», - сказав А.РОЗГОН.

Він додав, що гречка «їде» не в зерні, а в крупі, розфасована і упакована. «Там написано «Крупа гречана. Made in Chinа», - пояснив директор департаменту.

Японія

Рівень радіації у ряді місць за межами 20-кілометрової зони навколо японської АЕС "Фукусіма-1", з якої після аварії 11 березня були евакуйовані люди, істотно перевищує допустимі норми.

Про це заявили представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає Радіо "Свобода".

Зокрема, в селі Ітате - за 40 кілометрів від АЕС - радіаційний фон удвічі вищий, ніж при якому МАГАТЕ рекомендує евакуювати жителів.

Прем`єр-міністр Японії Наото КАН не виключив, що зона евакуації може бути розширена.

На станції, що постраждала внаслідок землетрусу і цунамі, тривають роботи з охолодження реакторів і відкачуванню радіоактивної води.

Кількість жертв руйнівного землетрусу 11 березня на північному сході Японії і цунамі, що відбулося за ним, перевищила 11,4 тисячі, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

Згідно з останньою інформацією, кількість загиблих досягла 11,417 тисяч чоловік. Раніше повідомлялося, що кількість загиблих ледве перевищує 11 тисяч.

Список зниклих безвісти дещо зменшився і тепер становить 16,273 тисячі чоловік. Таким чином, загальна кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок стихійного лиха наближається до 28 тисяч чоловік. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

(УНІАН)