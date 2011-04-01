Анонс на 1 квітня

* Відбудеться виставка «INVEST EXPO - 2011». Організатор - "Інвестфандс-Україна" (група компаній Cbonds).

* Прес-конференція Групи Cbonds на тему: «Інвестиції: можливості для приватного капіталу». Учасники: В`ячеслав Харченко, директор «Сбондс-Україна»; Сергій Бірюк, член ДКЦПФР; Вадим Мосійчук, директор КУА «Райффайзен Аваль»; Григорій Овчаренко, директор КУА «ОТП Капітал»; Олександр Скляров, голова Ради Директорів ПФТС.

* Презентація проекту ФБ ПФТС "Розвиток ринку цінних паперів ІСІ на ФБ ПФТС".

* Відбудеться брифінг на тему: «Оцінка стану переговорного процесу між Україною та Європейським союзом щодо угоди про вільну торгівлю та асоційоване членство». Учасники: депутат Європейського Парламенту, віце-голова Комітету з міжнародної торгівлі ЄП Павел Залевські та президент УСПП, співголова Міжфракційного депутатського об`єднання «Європейський вибір» Анатолій Кінах. Будуть розглядатися питання формування взаємних відносин зі стратегічними партнерами України - Європейським Союзом і Республікою Польща. П. Залевські проінформує про наміри створити в Європарламенті групу депутатів під назвою «Друзі України».

* У рамках iForum-2011 відбудеться прес-конференція. Учасники: Ігор Ашманов (Ашманов і партнери), Олександр Ольшанський (Imena.UA/MiroHost), Дмитро Шоломко (Google), Дмитро Сатин (Usabilitylab), Сергій Петренко (Яндекс.Україна), Олексій Мась (banner.kiev.ua), Євген Шевченко (UAMaster, ІМУ), Денис Довгополий (BayViewInnovations), Артур Оруджалієв (Ain.ua), Денис Олейников (ProstoPrint), Олександр Колб (Promodo), Вадим Пилипенко (Allegro), Кирило Готовцев (Маньяко.ру), Максон Пуговський («Майкрософт Україна»), Лукаш Щепанські (Digital Ventures, Tochka.net). У рамках iForumу передбачено 4 потоки: інтернет-бізнес, інтернет-реклама, технології, соціальні медіа.

* Круглий стіл на тему: «Детінізація ринку праці: баланс інтересів держави і суспільства». Організатор: Комітет з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва. Питання: Детінізація ринку праці і зарплат. Реалії та перспективи. Наповнення Пенсійного фонду як наслідок модернізації економіки та створення робочих місць. Єдиний соціальний внесок - новий податок чи соціальна страховка? Брифінг голови Комітету Н. Королевської.

* Відбудеться урочисте святкування Дня працівників геології, геодезії та картографії. З професійним святом представників геологічної галузі вітатимуть: міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, голова державної служби геології та надр Україні Едуард Ставицький та ін. Після урочистої частини заходу відбудеться святковий концерт.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98