Курс НБУ на 01.04.11
04:31, 01 квітня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.04.11100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000)100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640)10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000)Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40)961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39)962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20)964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)
Офіційний курс НБУ на 01.04.11
100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000)
100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640)
10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000)
Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40)
961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39)
962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20)
964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)
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