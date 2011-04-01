Курс НБУ на 01.04.11

Офіційний курс НБУ на 01.04.11100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000)100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640)10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000)Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40)961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39)962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20)964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)

Офіційний курс НБУ на 01.04.11 100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000) 100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640) 10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000) Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40) 961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39) 962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20) 964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter