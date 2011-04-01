Курс НБУ на 01.04.11

04:31, 01 квітня 2011
Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.04.11100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000)100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640)10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000)Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40)961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39)962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20)964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)

Офіційний курс НБУ на 01.04.11

100 USD - 796.0000 (31 березня - 796.0000)

100 EUR - 1130.8772 (31 березня - 1121.5640)

10 RUR - 2.7914 (31 березня - 2.8000)

Облікові курси банківських металів на 01.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959XAU10Золото-113907.60 (31 березня-112952.40)

961 XAG 10 Срібло-3014.45 (31 березня-2987.39)

962XPT10Платина-141290.00(31 березня-139459.20)

964XPD10Паладій-60575.60 (31 березня-60336.80)

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